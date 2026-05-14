La empresa que remodeló el Monumental pidió concurso preventivo tras pérdidas millonarias

La desarrolladora pidió concurso preventivo tras cerrar 2025 con pérdida financiera. Pese a la crisis, continuará con otros proyectos emblemáticos: ¿Cuáles son?

La ampliación del estadio Más Monumental permitió elevar la capacidad, incorporar nuevos sectores premium y modernizar gran parte de la infraestructura del club

La empresa GCDI - ex TGLT-, que estuvo detrás de la transformación integral del estadio Más Monumental atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Luego de cerrar 2025 con pérdidas superiores a los $20.000 millones y un fuerte deterioro patrimonial, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para intentar reorganizar su deuda y sostener la continuidad operativa.

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La decisión de la compañía apareció pocos días después de comunicar dificultades para afrontar compromisos financieros vinculados a Obligaciones Negociables y abrió una nueva etapa dentro de una de las constructoras y desarrolladoras más reconocidas del mercado local.

El caso genera impacto no sólo por la magnitud del rojo financiero, sino también por el perfil de las obras que todavía mantiene activas. Entre ellas aparecen proyectos de fuerte visibilidad urbana y turística como la Rueda de Buenos Aires en Puerto Madero , la recuperación del histórico Hotel Plaza y distintos desarrollos de infraestructura y construcción privada.

Según informó la compañía ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el objetivo del concurso preventivo pasa por “reorganizar los pasivos y preservar la continuidad operativa”, en un contexto marcado por costos elevados, restricciones financieras y caída de rentabilidad en varios segmentos de la construcción.

El balance presentado por la empresa mostró un pasivo total cercano a los $159.700 millones y patrimonio neto negativo, números que reflejan el complejo escenario que atraviesa el sector desarrollador luego de años de fuerte volatilidad económica, inflación en dólares y caída de la actividad inmobiliaria.

Monumental en obras GCDI quedó ligada a una de las transformaciones deportivas más importantes del país tras ejecutar la remodelación integral del estadio Más Monumental de River Plate

A eso se sumó el incumplimiento en el pago de intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XVII, cuyo vencimiento operó el 11 de mayo. El monto comprometido ascendió a u$s6.736,77 y activó el período de gracia previo a un eventual default formal.

Pese al escenario financiero, la desarrolladora aseguró que continuará con sus actividades habituales y ratificó el avance de los proyectos considerados estratégicos. Dentro de ese grupo sobresale la Rueda de Buenos Aires, una de las iniciativas urbanas más ambiciosas que actualmente se construyen en Puerto Madero.

El emprendimiento se ubica en el Dique 1, frente al Río de la Plata, y contempla una estructura panorámica de 82 metros de altura inspirada en modelos internacionales como el London Eye de Londres. El proyecto apunta a convertirse en un nuevo atractivo turístico para la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de un esquema de reconversión de la zona ribereña.

La inversión prevista supera los $10.163 millones, equivalentes a cerca de u$s7,1 millones más IVA según los valores informados en octubre de 2025. La obra incluye cabinas panorámicas climatizadas, espacios gastronómicos y áreas comerciales complementarias.

Vuelta al Mundo Rueda Puerto Madero Al margen de los problemas financieros la obra de la Rueda de Puerto Madero está confirmada

La ubicación también resulta estratégica. El desarrollo aparece a pocos metros de la terminal fluvial de Buquebus, cerca de Catalinas Sur y dentro de uno de los corredores con mayor circulación turística y corporativa de la Ciudad.

Más obras que se realizarán

Otro de los proyectos que la empresa busca preservar es el Hotel Plaza, uno de los edificios más emblemáticos del segmento hotelero premium porteño. El inmueble, ubicado frente a Plaza San Martín, en Retiro, atraviesa un proceso integral de remodelación y actualización para recuperar posicionamiento dentro del mercado internacional de lujo.

El edificio posee valor histórico y patrimonial dentro de Buenos Aires. Inaugurado en 1909, durante décadas funcionó como uno de los hoteles más prestigiosos de América Latina y recibió figuras políticas, empresarios y celebridades internacionales.

La intervención contempla modernización de habitaciones, recuperación de áreas comunes, actualización tecnológica y puesta en valor de distintos sectores históricos del inmueble. El proyecto también busca potenciar el corredor premium de Retiro y Plaza San Martín, una zona que en los últimos años volvió a captar inversiones inmobiliarias y hoteleras.

La continuidad de esa obra aparece como un punto sensible para el mercado, especialmente por el impacto urbano y turístico que representa dentro de uno de los sectores más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

La desarrolladora también quedó ligada en los últimos años a una de las transformaciones deportivas más relevantes del país: la remodelación integral del estadio de River Plate.

El proyecto permitió ampliar significativamente la capacidad del Monumental mediante nuevas tribunas inferiores, reconfiguración de plateas, sectores hospitality, palcos premium y nuevas áreas comerciales y gastronómicas.

La obra transformó además el perfil comercial del estadio, que incorporó nuevos espacios vinculados a experiencias corporativas y entretenimiento, una tendencia que varios clubes comenzaron a replicar en Sudamérica.

El Monumental pasó así a posicionarse entre los estadios más modernos de la región, con capacidad superior a los 84.000 espectadores y una infraestructura completamente renovada para eventos deportivos y recitales internacionales.

Hotel Plaza Propiedades El histórico Hotel Plaza en plena renovación Argenprop

En paralelo, la empresa participó de la nueva Terminal B de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, otra obra de gran escala que sufrió demoras tras la pandemia y luego retomó ritmo.

Ese proyecto incluyó ampliación de espacios operativos, nuevas áreas para embarque internacional y mejoras en la infraestructura aeroportuaria, dentro del plan de modernización impulsado sobre la principal terminal aérea del país.

El deterioro financiero de la compañía coincidió además con cambios accionarios y de conducción. En noviembre de 2025, el empresario Marcelo Figoli, dueño de Fenix Entertainment y Alpha Media, adquirió a través de Haselt SA el 42,5% de participación que hasta ese momento pertenecía al fondo PointState.

La operación buscó abrir una nueva etapa para la constructora, que desde hace años atraviesa un proceso de transformación interna y reconfiguración de negocios.

Como parte de ese esquema, en enero pasado Ramiro Juez asumió como CEO en reemplazo de Francisco Fiorito, con el desafío de reorganizar la compañía y redefinir prioridades operativas y financieras.

La firma también arrastra una larga reconversión corporativa. Nacida en 2005 bajo el nombre TGLT, durante años se posicionó dentro del segmento premium del mercado inmobiliario con proyectos residenciales reconocidos como Forum, Venice y Astor.

Luego de la reestructuración financiera concretada en 2022, la empresa abandonó la marca TGLT y adoptó el nombre Grupo de Construcción, Diseño e Ingeniería (GCDI), con un modelo más orientado a construcción para terceros, infraestructura y servicios de ingeniería.

Dentro de esa expansión también quedó incluida la histórica constructora Caputo, incorporada tras la operación concretada en 2018.

Actualmente, la compañía asegura contar con más de 400.000 metros cuadrados construidos entre Argentina y Uruguay y una trayectoria acumulada superior a los 80 años a través de su brazo constructor.