Dólar-soja: el agro frente a un nuevo escenario

… que, el anuncio, finalmente, del nuevo dólar-soja de $200 (hasta el 30 de septiembre), no sólo impactó en el mercado local, donde en tiempo récord se concretaron las operaciones previstas por más de un millón de toneladas, sino también en el internacional donde se acentuaron las oscilaciones de un “weather market”, de por sí inestable. Ahora, las estimaciones son por el ritmo de las próximas ventas hasta fin de mes que, según estimaciones, podrían llegar a alrededor de 10 millones de t (sobre una cosecha de 43 millones), lo que también impactará en Chicago con algún retroceso. Sin embargo, las principales especulaciones son por del impacto en la actividad económica que tendrá el arranque de los pagos por las operaciones realizadas, ya a partir de la semana entrante, y sobre la decisión de los productores hacia compras de equipos, maquinarias, insumos, etc.; pagar deudas atrasadas, u optar por el dólar link, seguramente las empresas más grandes, todo lo cual puede significar un movimiento económico importante en las principales zonas productivas. Según el Monitor Agroindustrial, hasta fin de agosto “los productores habían vendido el 99% del trigo, el 72% del maíz, el 71% del girasol y el 42% de la soja, unos 6 millones por debajo de igual período del año pasado”, lo que se podría equilibrar este mes si se mantiene el ritmo de operaciones con la oleaginosa. Para el Ciara-CEC, se venía registrando además, “la menor molienda de soja de los últimos 4 años, y una fuerte caída en las exportaciones de aceite de soja”, que permitió que “Brasil ganara los mercados de aceite y harina de soja que la Argentina no pudo abastecer”. También hay expectativas alrededor de la ayuda para las economías regionales “más vulnerables, que el Ministro Sergio Massa definió en un primer momento en alrededor de $14.000 millones, aunque reconoció que “aspiramos a $50.000 millones”, y cuyo mecanismo no fue dado a conocer aún. Entre los productores, existe el temor en que esos montos sean derivados a movimientos sociales, y no a la producción.