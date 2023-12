Dos estrenos (y divertidos) sobre futbolistas en problemas

Waititi agrega otro triunfo: el del director técnico contra sí mismo, venciendo su actitud de tipo exigente y amargado. A fin de cuentas, la vida es para disfrutarla, y más aún en esas islas paradisiacas, como hacen los jugadores, que son verdaderos amateurs en el mejor sentido. Sintetizando: una película simpática, efectiva, aunque poco novedosa. Sigue la fórmula de otras comedias deportivas, solo que en este caso se basa en hechos ciertos (pero no se filmó en Samoa, sino en Hawai).

También amateurs eran las compatriotas que en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenil (sic) de 1971 cayeron 3 a 1 (México), 5 a 0 (Dinamarca) y 4 a 0 (Italia), pero el 21 de agosto le ganaron 4 a 1 a Inglaterra. La flaquita Elba Selva hizo los cuatro, por eso el 21 de agosto es el Día Nacional de la Futbolista Argentina. En esta historia aparecen un cuadrangular transmitido por TV los domingos, una gira mexicana que acá pierde gracias a un penal concedido por el inefable Guillermo Nimo (el de la frase “Por lo menos, así lo veo yo”), la inscripción al torneo, los uniformes y la concentración en el camping de la UTA, único sponsor, la primera vez en avión, la calidez azteca, los dibujos de Rius para la revista satírica “Los Supermachos”, la falta de médico, botines y DT, la crítica del uruguayo Diego Lucero, la providencial aparición del rosarino Norberto Rozas, vieja gloria del Atlante mexicano, el triunfo ante Inglaterra, el accidente de ómnibus que afectaría las últimas apariciones y, también, la indiferencia con la que chocaron a su regreso, ellas, que fueron las primeras argentinas en un Mundial. Cierto que organizado por la Federation Internationale de Football Féminine, y no por la Fifa, pero fueron las primeras.

“Gol gana” (Next Goal Wins, G.B.-EE.UU., 2023). Dir.: T. Waititi. Int.: M. Fassbender, O. Kightley, Kaimana.“México’ 71” (Argentina, 2023); Dir.: C. Gil y C. Fernández. Documental