Franco Colapinto prendió fuego el auto de Alpine: así fue el final de la exhibición en Buenos Aires + Seguir en









Ante la mirada de más de 500 mil personas, el Lotus E20 sufrió un pequeño incendio en la parte trasera tras la última vuelta del evento en Palermo.

Franco Colapinto prendió fuego el auto de Alpine: así fue el final de la exhibición en Buenos Aires. AP

El Road Show de Franco Colapinto tuvo un cierre tan impactante como inesperado en las calles de Buenos Aires. Ante más de 500 mil personas, el piloto llevó al límite su última salida y dejó una de las imágenes más virales de la jornada: un pequeño incendio en la parte trasera del Lotus E20 de Alpine.

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Durante más de seis horas de evento, Colapinto desplegó todo el potencial del Lotus E20 en el circuito urbano de Palermo. La exhibición combinó velocidad, precisión y una conexión constante con el público, que acompañó cada maniobra con ovaciones.

No obstante, el momento más destacado llegó sobre el final, cuando Colapinto exigió al máximo el auto con una serie de trompos a alta velocidad. La maniobra generó una intensa nube de humo por el desgaste de los neumáticos y elevó la exigencia mecánica al límite.

Como consecuencia, se produjo un principio de incendio en la parte trasera del monoplaza y daños en uno de los neumáticos por la temperatura. El incidente fue controlado sin complicaciones y no pasó a mayores.

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Porque prendió fuego el Alpine durante su exhibición en Argentina pic.twitter.com/YW8frMm90f — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 26, 2026 Tras salir del monoplaza, el piloto se dirigió directamente a un camión para saludar a todo el público presente, que le dio su apoyo desde las 9 de la mañana. Así, entre aplausos y emoción, el piloto selló un final que sintetizó el espíritu de espectáculo y conexión con el público que tuvo el evento.

Franco Colapinto deslumbró al público argentino con una exhibición a pura velocidad Franco Colapinto transformó una exhibición automovilística en una fiesta. En su primera salida en Argentina con el Lotus E20, deslumbró con velocidad y mucho carisma en una jornada con clima de acontecimiento y un dato clave: tras 14 años, un Fórmula 1 volvió a girar en las calles de Buenos Aires. El piloto de 22 años protagonizó tres salidas a pista de alrededor de 20 minutos cada una: abrió su participación cerca del mediodía con el Lotus E20, más tarde se subió a la icónica réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio (con casco alusivo incluido) y cerró nuevamente con el monoplaza de 2012. La jornada confirmó que Colapinto ya trasciende el automovilismo: cada aparición fue celebrada y alimenta una narrativa en crecimiento, donde no sólo genera expectativas deportivas, sino también una conexión emocional con el público. Tras un día para el recuerdo, el foco vuelve rápidamente a la competencia: la próxima semana, Colapinto afrontará el Gran Premio de Miami por el campeonato oficial de Fórmula 1, con una imagen ya consolidada que excede los resultados y lo posiciona como uno de los grandes fenómenos deportivos del momento.