Paro en bancos: cómo operan las sucursales este lunes 27 de abril y qué operaciones se pueden realizar

Durante la primera jornada de la semana no habrá servicio de abastecimiento o traslado de dinero en las entidades financieras por la medida de fuerza del gremio de trabajadores bancarios

Tal como fue anticipado días atrás, la Asociación Bancaria ratificó un paro bancario nacional de 24 horas para este lunes 27 de abril , una medida de fuerza que afectará exclusivamente a los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en todo el país.

Aunque las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, la protesta en los 21 centros donde se concentra la logística del efectivo podría generar complicaciones en la disponibilidad de billetes.

Desde el sindicato liderado por Sergio Palazzo advirtieron que esta es solo la primera etapa del plan de lucha. "De no obtener respuestas satisfactorias, se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales", adelantaron a través de un comunicado.

La exigencia gremial se centra en la estabilidad laboral y el rechazo rotundo al desmantelamiento de los nodos logísticos del Banco Central.

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país . “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados , lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, detalló el pasado jueves 23 de abril en una entrevista radial que la medida de fuerza afectará a quienes soliciten billetes físicos. “Ese día no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”, confirmó.

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. Sin embargo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

cajero automático.jpg El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, detalló el pasado jueves 23 de abril en una entrevista radial que la medida de fuerza afectará a quienes soliciten billetes físicos. “Ese día no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”, confirmó.

Por qué hay paro de La Bancaria el lunes 27 de abril

El documento que el sindicato conducido por Sergio Palazzo difundió en redes sociales tiene el título “BCRA todo tiene un límite”. Este detalla que La Bancaria resolvió hacer un paro en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que “podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales”. El gremio señaló que hay “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”.

“De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”, adelantó La Bancaria. Y añadió: “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”

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En la mañana del pasado jueves 23 de abril, Palazzo explicó que la medida de fuerza es para reclamar por “la fuente de trabajo de esos compañeros a quienes claramente el Banco Central va a terminar despidiendo”, en referencia al cierre de los tesoros regionales. “Había una negociación donde estábamos viendo alternativas para esa situación. El BCRA decidió profundizar y amenazar con los despidos a partir de hoy”, detalló en diálogo radial.

Es por ese motivo que el miércoles 22 de abril hubo una asamblea donde se determinó llevar a cabo el paro en todos los tesoros regionales, incluidos los que van a cerrar. “Si el Banco Central continúa sin darnos respuestas para que le garanticemos los 32 puestos de trabajo, intensificaremos y ampliaremos al Tesoro de la Capital Federal, que es la sede central del BCRA”.

En tanto, no descartó que se desactive el paro programado para el lunes: “Calculo que si tienen la intención de mejorar la situación y ofrecen reabrir la mesa de negociación que se rompió, discutiremos sobre el tema”. De todos modos, aseguró que el gremio hará lo posible para defender y “hacer por todos los medios que se preserven los puestos de trabajo”.

Cómo impactará el paro bancario nacional de este lunes

Al interrumpirse el traslado y abastecimiento de dinero desde el ente rector hacia las entidades comerciales, el sistema financiero podría enfrentar cuellos de botella.

Atención al público: Será normal en las cajas y plataformas comerciales.

Cajeros automáticos: Podrían registrarse faltantes de efectivo , ya que no habrá reposición en las áreas afectadas por la medida de fuerza.

Operaciones digitales: El Home Banking, las transferencias y las billeteras virtuales funcionarán sin inconvenientes.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la posibilidad de una menor disponibilidad de billetes por ventanilla o cajero, se sugiere a los clientes: