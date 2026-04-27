Lunes de manifestaciones: ¿cuáles son los sectores que realizan paros en el comienzo de la semana? + Seguir en









Bancarios, universitarios y organizaciones sociales realizan concentraciones y cese de actividades en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional.

ancarios, universitarios y organizaciones sociales protagonizan una agenda cargada de reclamos en medio de un escenario económico y laboral complejo.

La última semana de abril arranca con protestas y medidas de fuerza de distintos sectores en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Bancarios, universitarios y organizaciones sociales protagonizan una agenda cargada de reclamos en medio de un escenario económico y laboral complejo.

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En ese marco, la Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas a partir de este lunes 27. La medida responde al cierre de 12 dependencias que pone en riesgo 32 puestos de trabajo en el Banco Central y a la falta de instancias de diálogo con las autoridades nacionales.

Aunque las sucursales atenderán en su horario habitual, la protesta impactará en 21 centros clave para la logística del efectivo, por lo que podrían registrarse dificultades en la disponibilidad de dinero.

Conflicto universitario en escalada En paralelo, docentes y no docentes universitarios profundizan el plan de lucha que sostienen desde el inicio del ciclo lectivo. Las medidas incluyen paros durante toda la semana y tienen como eje la recomposición salarial y la aplicación “inmediata” de la ley de Financiamiento Universitario.

Protestas sociales y cortes en accesos clave A su vez, organizaciones sociales y políticas mantendrán las movilizaciones con cortes en puntos estratégicos de conexión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las protestas apuntan contra la baja del programa “Volver al Trabajo” y buscan presionar al Gobierno para su restitución.