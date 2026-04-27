Empresas y provincias: el financiamiento externo ganó ritmo en abril y aporta más dólares para las reservas del BCRA

Tras una leve merma en marzo, fines de abril mostró una reactivación en las colocaciones de deuda provincial y corporativa. El mercado observa esos ingresos como una nueva fuente de divisas para que el Banco Central continúe reforzando reservas.

Luego de un leve freno registrado en marzo y comienzos de abril, el financiamiento externo comenzó a mostrar señales de recuperación durante fines abril. En un escenario todavía atravesado por tensiones globales, tasas internacionales elevadas y un riesgo país que se mantiene en niveles altos, las provincias y las empresas argentinas volvieron a salir al mercado y abrieron una nueva vía de ingreso de dólares para la economía.

La dinámica es seguida de cerca por el Banco Central de la República Argentina, que viene aprovechando la mayor oferta de divisas para acumular reservas. La autoridad monetaria ya habría superado el 67% de la meta oficial de compras prevista para este año, fijada en u$s10.000 millones.

La consultora Invecq destacó que abril mostró una reactivación del financiamiento externo tanto en el segmento corporativo como en el de deuda sub-soberana. El dato resulta relevante porque se produjo pese a que el riesgo país se mantuvo cerca de los 500 puntos básicos y a que el contexto internacional todavía luce desafiante para los mercados emergentes.

Uno de los casos más destacados fue el de la provincia de Chubut, que la semana pasada concretó una colocación internacional por u$s650 millones bajo legislación extranjera, a una tasa anual de 9,45%. La operación registró una demanda cercana a los u$s2.000 millones, casi triplicando el monto finalmente adjudicado, lo que fue interpretado como una señal de interés inversor por activos subnacionales argentinos.

De acuerdo con el análisis de Invecq, el respaldo adicional de regalías hidrocarburíferas ayudó a fortalecer la percepción de repago y facilitó el éxito de la operación. Parte de los fondos obtenidos —unos u$s270 millones— se destinará a la cancelación anticipada de vencimientos del bono Bocade, mientras que los u$s380 millones restantes financiarán obras públicas e infraestructura orientada al desarrollo energético.

La vuelta de Chubut al mercado externo se suma a otras colocaciones recientes realizadas por provincias y distritos subnacionales. En los últimos meses también emitieron deuda Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En conjunto, estas operaciones ya acumulan u$s3.875 millones durante la actual gestión.

Fuerte flujo de dólares también de emisiones corporativas

A ese flujo se agrega otro componente central para el mercado cambiario: las emisiones corporativas en dólares. Durante una presentación ante inversores en Washington, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, indicó que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las empresas colocaron obligaciones negociables por i$s9.900 millones. Sin embargo, de ese total solo se habrían liquidado u$s6.800 millones en el mercado, por lo que aún quedarían pendientes de ingreso unos u$s3.200 millones.

Ese monto es seguido con atención por la plaza financiera porque representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses, clave para sostener la estrategia oficial de acumulación de reservas y, al mismo tiempo, contribuir a la estabilidad cambiaria.

Según Invecq, el repunte de abril se explicó en gran medida por la operación de Chubut, que representó cerca del 50% del volumen emitido en el mes. En segundo lugar apareció una colocación relevante de Edenor, que explicó alrededor del 37% del total colocado en abril hasta el momento.

image Colocaciones en USD, chart Invecq

Hacia adelante, el mercado considera que la continuidad de este proceso dependerá de dos factores centrales: la evolución del riesgo país y el clima financiero internacional. La reciente suba del riesgo soberano argentino, junto con la mayor volatilidad global, moderó el ritmo de nuevas emisiones. Sin embargo, una eventual compresión podría reactivar operaciones que hoy permanecen en análisis. Entre ellas aparecen Neuquén y Mendoza.

Si esas provincias finalmente salen al mercado, sumarían nuevos dólares a la plaza local en momentos en que el Gobierno busca reforzar reservas sin alterar el equilibrio cambiario.