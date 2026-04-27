Argentina será sede por primera vez del Congreso Mundial de Guardaparques + Seguir en









Puerto Iguazú albergará la 11° edición del encuentro global que reunirá a más de 600 agentes de conservación. Las inscripciones ya están abiertas y hay plazo para presentar ponencias hasta el 30 de abril.

El congreso se realiza bajo el lema “Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro”.

Argentina será por primera vez anfitriona del Congreso Mundial de Guardaparques, uno de los eventos internacionales más relevantes para el fortalecimiento del trabajo de conservación ambiental. La 11° edición se desarrollará del 19 al 23 de abril de 2027 en Puerto Iguazú, Misiones, y convocará a más de 600 guardaparques de todo el mundo.

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El encuentro es impulsado por la International Ranger Federation (IRF), la organización global que nuclea a entidades de guardaparques y promueve la cooperación internacional, la capacitación profesional y la visibilización del rol estratégico que cumplen estos trabajadores en la preservación de la biodiversidad.

Se trata de un evento que se realiza cada tres años en distintos países y funciona como un espacio clave para el intercambio de experiencias, la formación y la construcción de redes entre quienes están en la primera línea de defensa del ambiente. La edición argentina contará con la organización del Sindicato de Guardaparques Nacionales (SIGUNARA).

Un espacio clave para la cooperación internacional CATARATAS DEL IGUAZU La 11° edición se desarrollará del 19 al 23 de abril de 2027 en Puerto Iguazú, Misiones

Durante cinco días habrá conferencias, paneles, talleres y actividades de intercambio profesional bajo el lema “Reconociendo a las y los Guardaparques: impulsando la profesión para salvaguardar nuestro futuro”. El objetivo será fortalecer la cooperación internacional y poner en valor el rol esencial de quienes protegen el patrimonio natural.

Además, el congreso buscará generar instancias de debate sobre los desafíos actuales que enfrenta la actividad, desde la gestión de áreas protegidas hasta el vínculo con las comunidades locales. Una oportunidad para visibilizar el rol de los guardaparques CATARATAS DEL IGUAZU 2 Durante cinco días habrá conferencias, paneles, talleres y actividades de intercambio profesional. La edición 2027 representa una oportunidad inédita para posicionar el trabajo de los guardaparques argentinos en la agenda global e impulsar el intercambio de conocimientos en torno a la conservación de la biodiversidad. Las inscripciones para participar ya se encuentran abiertas, mientras que la presentación de ponencias estará disponible hasta el 30 de abril a través del sitio oficial del evento.

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