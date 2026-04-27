Paro de bancos: comenzó la medida de fuerza por 24 horas en todo el país

El gremio llamó a un paro bancario tras el anuncio oficial de medidas que ponen en peligro varios puestos de trabajo.

Paro en el BCRA: La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril.

La Asociación Bancaria ratificó una medida de fuerza que paralizará las actividades en las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la jornada de este lunes 27 de abril . El conflicto escala en medio de denuncias del gremio por despidos y un creciente clima de hostilidad laboral dentro de la entidad.

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La decisión se apoya en dos ejes centrales que tensaron la relación con la autoridad monetaria: por un lado, las presuntas cesantías en los tesoros regionales ; por otro, las “ amenazas e intimidaciones ” que, según los trabajadores, se vienen registrando en los últimos días.

La huelga no será meramente administrativa, sino que impactará en un punto clave del funcionamiento económico: los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país.

De esta forma, durante la fecha pactada no habrá operaciones bancarias , como a su vez tampoco habrá traslado ni abastecimiento de dinero, lo que podría afectar la disponibilidad de efectivo en entidades que dependen de estos circuitos para su funcionamiento diario.

El mensaje de La Bancaria y la advertencia gremial

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, reforzó la medida a través de sus redes sociales: “El lunes 27/4 paro en todos los tesoros regionales del interior del país del BCRA. Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre”.

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Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre. pic.twitter.com/llvBjZLZMT — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 22, 2026

Desde el sindicato anticiparon que, si no hay respuestas en la mesa de negociación, el plan de lucha podría profundizarse con nuevas medidas que alcanzarían a todas las entidades, tanto públicas como privadas, que operan con estos tesoros regionales.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, manifestó el gremio.

Paro bancario nacional: cómo funcionan los bancos este lunes

Aunque las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, la protesta en los 21 centros donde se concentra la logística del efectivo podría generar complicaciones en la disponibilidad de billetes.

La Asociación Bancaria llamó a un paro bancario nacional para este lunes 27 de abril.

Desde el sindicato liderado por Sergio Palazzo advirtieron que esta es solo la primera etapa del plan de lucha. "De no obtener respuestas satisfactorias, se profundizará el plan de acción con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales", adelantaron a través de un comunicado.

La exigencia gremial se centra en la estabilidad laboral y el rechazo rotundo al desmantelamiento de los nodos logísticos del Banco Central.

Cómo impactará el paro bancario nacional

Al interrumpirse el traslado y abastecimiento de dinero desde el ente rector hacia las entidades comerciales, el sistema financiero podría enfrentar cuellos de botella.

Atención al público: Será normal en las cajas y plataformas comerciales.

Cajeros automáticos: Podrían registrarse faltantes de efectivo , ya que no habrá reposición en las áreas afectadas por la medida de fuerza.

Operaciones digitales: El Home Banking, las transferencias y las billeteras virtuales funcionarán sin inconvenientes.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la posibilidad de una menor disponibilidad de billetes por ventanilla o cajero, se sugiere a los clientes: