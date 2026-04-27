Un Javier Milei auténtico dando batalla para defender su modelo

Javier Milei junto con su Gabinete irá al Congreso en una “gesta” de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a lo que considera una ataque injusto y destinado a “despedazar al gobierno”. En medios oficiales afirman que al Presidente “la adversidad lo fortalece”. Esperan que las buenas noticias vengan de los indicadores económicos de abril. Entusiasmo por Malvinas.

En medios cercanos a la Casa Rosada se comenta que el Gobierno encara los próximos días con una mezcla de “entusiasmo” y “decisión de dar pelea” . Al respecto, el presidente Javier Milei está convencido de que los medios de prensa y la oposición se han “ensañado” con Manuel Adorni y “no está dispuesto a entregar a su jefe de Gabinete” , según señalan en su entorno.

Adorni está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con sus funciones. En este contexto expondrá el próximo miércoles ante el Congreso, en su rol de ministro coordinador, donde recibirá los cuestionamientos de la oposición. Y Milei tomó la decisión de acompañarlo al Parlamento junto con sus ministros. Es decir, están tan convencidos de la inocencia de Adorni que todo el gabinete en bloque dará su respaldo. Es de esperar que la Justicia ratifique que el jefe de gabinete no hizo nada incorrecto.

Esta inusual jugada es explicada en medios libertarios a partir de sostener que “nosotros somos diferentes” . Cualquier otro político, dicen, hubiera desplazado al funcionario cuestionado o, en caso de mantenerlo en su cargo, lo hubiera dejado que en soledad se defienda.

Javier Milei está convencido de que los medios de prensa y la oposición se han “ensañado” con Manuel Adorni y “no está dispuesto a entregar a su jefe de Gabinete”.

Quienes rodean al presidente argumentan que “Milei siempre denostó a la casta política, por entender que se mueve tratando de preservar sus intereses en detrimento del bien común”. En particular, el jefe de Estado siempre trató de diferenciarse de “la casta”. Por este motivo no se cree un político, en redes sociales se presenta como “economista” y considera que simplemente está desempeñando “el trabajo de presidente”.

En La Libertad Avanza se señala que, en cambio, sus dirigentes “se guían por convicciones para hacer a la Argentina grande nuevamente” y por lo tanto están dispuestos a tomar decisiones que contradicen la lógica de la política tradicional. Así, argumentan que, a diferencia de lo que harían políticos tradicionales, “no estamos dispuestos a que Manuel (Adorni) sea un fusible porque no ha hecho nada incorrecto y lo va a demostrar ante la Justicia”.

Quien sintetizó este domingo el sentir presidencial fue el super asesor Santiago Caputo cuando posteo “Ahora salió todo el esquema de los enemigos a operar a cuanto funcionario tienen en la mira con la complicidad de los medios y periodistas ensobrados, con La Nación como punta de lanza. Quieren despedazar al gobierno pieza por pieza. Les va a fallar el operativo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2048454079739813907?s=20&partner=&hide_thread=false Ahora salió todo el esquema de los enemigos a operar a cuanto funcionario tienen en la mira con la complicidad de los medios y periodistas ensobrados, con La Nación como punta de lanza. Quieren despedazar al gobierno pieza por pieza. Les va a fallar el operativo. — Santi C. (@slcaputo) April 26, 2026

“La adversidad y la injusticia a Milei lo fortalecen” suelen comentar quienes conocen bien al primer mandatario.

Sin periodistas

El gobierno libertario tomó la decisión como cerrar la sala de periodistas de la Casa de Gobierno por primera vez desde 1940, algo que casi todos los presidentes, incluso las dictaduras militares, hubieran querido hacer. El argumento es acusar a un medio de realizar espionaje y poner en riesgo la seguridad presidencial.

Es decir, Milei llevó a la practica una medida si se quiere muy polémica asumiendo el costo. Esta decisión ahora queda sujeta a la Justicia ante el reclamo de amparo que interpuso Ámbito. Y, la respuesta oficial es que “se acatará lo que diga la Justicia”.

En realidad, la denuncia tiene poco sustento ya que las filmaciones de un canal de noticias que dieron lugar a la medida de cerrar la sala se limitan a mostrar pasillos de la Casa Rosada que no tienen nada de confidencial, al punto que ya podían ser vistos antes de la nota cuestionada en Google.

Por esta razón hay quienes interpretan que, en realidad, fue una excusa para impedir el acceso a la prensa a la Casa Rosada toda vez que el propio presidente considera que “el 95% de la prensa es corrupta” e insiste en redes sociales que con “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Casa Rosada El gobierno libertario tomó la decisión como cerrar la sala de periodistas de la Casa de Gobierno por primera vez desde 1940. Mariano Fuchila

En el gobierno avalan la teoría que la mayoría de los medios se ensañan con el la Libertad Avanza y no miran ni a la oposición ni otros poderes. Argumentan que el periodismo es responsable de mantener o perdonar el status quo de numerosos encumbrados políticos de distintas fuerzas, como así también, tener una mirada benigna respecto del Poder Judicial.

El proyecto del gobierno de Milei, argumentan, es sacudir de raíz décadas de un modelo “extorsionador” y “acomodaticio” y los culpables se encuentran en todos los estamentos de poder, entre ellos, el periodismo.

El Gobierno está dispuesto a seguir con su estilo confrontativo no sólo con la prensa, sino también con otros sectores como los empresarios o los gobernadores.

Es más, al sector empresario le reclaman que cooperen “teniendo paciencia”, que la transformación necesita tiempo para no repetir la historia de la política pendular argentina.

En este sentido, resulta significativo un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en donde se revela que desde el comienzo de la actual administración y febrero último las transferencias nacionales automáticas y no automáticas enviadas a las provincias registraron una caída acumulada equivalente a US$18.000 millones.

La duda que plantean analistas políticos es si es sustentable esta política de confrontación ya que las encuestas de opinión tienden a mostrar que predominan en el electorado las posiciones moderadas, precisamente las que Milei rechaza.

Recuperación

En lo inmediato, en el Gobierno se espera que los próximos meses se registre una recuperación de la actividad económica y desacelere la inflación.

Por lo pronto, esperan que el índice de precios al consumidor de abril disminuya con relación al 3,4% que dio en marzo pasado. Las mediciones privadas anticipan una variación del orden de 2,4 a 2,8% que, de concretarse, podría dar lugar a que deje de caer el salario real dados los últimos aumentos logrados por los gremios en paritarias.

Asimismo, algunos indicadores sobre actividad muestran un mejor panorama en marzo. Por caso, la recaudación impositiva asociada a la actividad registró un aumento intermensual de 3,4%, la producción de automóviles subió un 4,8% y los despachos de cemento 4%.

Malvinas

Otro tema que lo entusiasma al gobierno es la eventual recuperación de las islas Malvinas : “Milei está muy entusiasmado por los resultados de su política exterior que está llevando a los Estados Unidos a apoyar la posición argentina”, afirman en su entorno.

Esta semana se difundió que un mail del Pentágono planteó la posibilidad que la administración de Donald Trump cambiara su posición de respaldo a Gran Bretaña para pasar a contemplar la demanda de la Argentina en la disputa por las Malvinas.

Este correo electrónico hace referencia al disgusto del presidente norteamericano por la falta de apoyo de sus socios europeos al esfuerzo bélico en la guerra contra Irán. Pero en medios diplomáticos se señala que existen razones de fondo para el posible giro estadounidense.

Desde este punto de vista, señalan que la cuestión es quién está en mejores condiciones para defender el Atlántico Sur, donde las Malvinas son un punto clave. La administración Trump desconfía del gobierno inglés al tiempo que cuenta en Javier Milei con uno de sus aliados más firmes.

De ahí que en medios de la diplomacia argentina se espere el decidido alineamiento del país con la primera potencia dé lugar a un creciente apoyo de los Estados Unidos al pedido respaldo a la política de recuperación de las islas.