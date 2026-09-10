La inflación tuvo una merma en agosto: cuáles fueron los productos que más subieron

El INDEC informó que el IPC aumentó 1,7%, contra el 2,1% del mes previo. Tuvieron una fuerte incidencia cuestiones estacionales.

Dentro de las divisiones con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el mayor aumento se verificó en Vivienda (+2,6%). Esto respondió fundamentalmente a los ajustes en las tarifas de gas y electricidad.

La inflación tuvo una merma en agosto, del 2,1% al 1,7% , producto fundamentalmente de una merma en la categoría de precios estacionales. Sin embargo, para septiembre los primeros indicios adelantan una cifra similar, o incluso levemente superior.

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Dentro de las divisiones con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el mayor aumento se verificó en Vivienda (+2,6%) . Esto respondió fundamentalmente a los ajustes en las tarifas de gas y electricidad.

Las otras divisiones que arrojaron alzas por encima del promedio general fueron: Educación, Bienes y servicios varios, Salud, Comunicación, Bebidas alcohólicas y Restaurantes y hoteles. De todos modos, vale aclara que esta última tuvo una importante desaceleración respecto de julio, fundamentalmente por el fin de las vacaciones de invierno , un factor que también explicó una variación de precios nula en Recreación y cultura.

Por debajo del promedio subieron Alimentos, Transporte y Equipamiento del hogar. Asimismo, Prendas de vestir mostró una variación negativa del -0,6% , explicada por cuestiones estacionales ya que los ajustes por cambio de temporada se vieron en meses previos.

De acuerdo con la selección que hace el INDEC de un grupo de productos en el Gran Buenos Aires (GBA), las principales subas de agosto se observaron en:

Cebolla (+42,7%) Zapallo anco (+35,5%) Banana (+30,4%) Papa (+22%) Batata (+9,6%) Agua sin gas (+5,5%) Fideos secos (+4,5%) Filet de merluza fresco (+4,4%) Galletitas dulces envasadas (+4,3%) Pan francés y harina de trigo común 000 (+3,8%)

En el otro extremo, resaltaron caídas en los precios de Lechuga (-18,8%), Tomate fresco (-17,5%), Salchichón (-3,8%), Pan de mesa (-2,6%), Limón (-2,3%) y Manzana deliciosa (-1,6%). También fueron menores los precios de Pan de mesa, Paleta, el Pollo, el Yogur firme, Naranja, Vino, Pañales descartables.

En líneas generales, se destacó una incidencia al alza de frutas y verduras, más allá de un par de excepciones. Los valores de estos productos suelen tener mucha volatilidad por motivos estacionales.

Por el contrario, las carnes lejos estuvieron de experimentar los aumentos que habían tenido entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

Hacia adelante, la consultora Equilibra expresó que "la tasa de inflación de septiembre sería similar o apenas superior a la de agosto". "Esto se debe fundamentalmente a que los precios de la ropa comenzaron a subir ­­-por el comienzo de la temporada primavera-verano- tras dos meses de deflación", anticiparon.