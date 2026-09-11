Cuál habría sido el dato de inflación de agosto con la nueva medición que el Gobierno postergó + Agregar ámbito en









Según estimaciones privadas, de haberse aplicado la canasta actualizada de la ENGHo, el IPC de agosto habría superado el 1,7% informado oficialmente por el Indec. Los detalles, en la nota.

El Indec informó un alza del 1,7% mensual, pero con nueva metodología habría sido mayor. Mariano Fuchila

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 1,7% en agosto, acumulando un 21,3% en el año y una variación del 33,5% en los últimos doce meses. La cifra oficial, sin embargo, refleja el cálculo de la canasta tradicional: de haberse aplicado la nueva metodología de medición que el poder Ejecutivo postergó tras la salida de Marco Lavagna, el dato mensual habría arrojado una suba más pronunciada.

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De acuerdo con estimaciones elaboradas bajo la nueva metodología, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la inflación de agosto habría alcanzado el 1,8%, según la consultora Equilibra. La diferencia también habría tenido impacto en la cifra interanual, que habría ascendido al 22,6%, en lugar del 21,3% reportado formalmente por el Indec.

Al desagregar el índice por categorías, la inflación núcleo trepó un 1,8% mensual arrastrada por los ajustes en alquileres y actividades culturales. Por su parte, la división de precios regulados marcó un alza del 2,2%, reflejando el impacto directo de los incrementos autorizados en las tarifas de luz, gas, transporte y medicina prepaga.

Al desagregar el índice por categorías, la inflación núcleo trepó un 1,8% mensual arrastrada por los ajustes en alquileres y actividades culturales. Los precios estacionales, por el contrario, mostraron una contracción del 0,9%. El descenso se explicó principalmente por las bajas en paquetes turísticos e indumentaria, un movimiento que resultó parcialmente compensado por los incrementos en frutas, verduras y legumbres.

El desglose Entre las divisiones del IPC, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezaron las subas del mes con un aumento del 2,8%, seguida por Educación, que avanzó un 2,5%. En el otro extremo, recreación y cultura se mantuvieron sin cambios, mientras que indumentaria y calzado registró una baja del 0,6%.

En todas las regiones del país, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el nivel general de agosto. Hacia el interior del rubro, las principales presiones alcistas provinieron de verduras, legumbres, frutas, pan y cereales. La inflación núcleo subió 1,8%, regulados 2,2% y estacionales bajaron 0,9%. Proyecciones para septiembre En lo que respecta al mes que corre, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, el promedio de las consultoras consideró que se va a ubicar en 1,8%. Equilibra estimó que la inflación de las primeras dos semanas del mes se ubicaría en un nivel similar o apenas superior al de agosto. Uno de los factores que podría ejercer presión sobre el índice es la recuperación de los precios de la ropa, que comenzaron a subir con el inicio de la temporada primavera-verano después de dos meses de deflación. Para el mes en curso, las proyecciones de las consultoras privadas muestran matices. Eco Go estimó la inflación mensual en un 1,9%, mientras que Analytica ubicó preliminarmente su previsión en el 1,8%. En tanto, el relevamiento de la firma C&T para los primeros días de septiembre registró una moderación adicional, situando la variación en el 1,5%. Proyecciones Septiembre: Consultoras estiman una inflación mensual entre 1,5% y 1,9%. Mariano Fuchila

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