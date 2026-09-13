Renunció el director de la Casa Argentina en París, a días del viaje de Javier Milei a Francia para la Argentina Week

Santiago Muzio dejó su cargo luego de las fuertes críticas de parte de residentes y de la alcaldía parisina. El funcionario quedó marcado por alquilar espacios de la institución para sectores de ultra derecha y por remover placas conmemorativas de desaparecidos.

En la antesala de la Argentina Week , el abogado Santiago Muzio renunció a la dirección de la Casa Argentina en París , Francia. Su salida se produjo luego de haber protagonizado una gestión marcada por las polémicas, que incluso llevaron a que el alcalde de la ciudad pidiera avanzar en una investigación formal por su conducta. Será reemplazado por el jurista Alfredo Mario Soto.

La dimisión al cargo se produce en medio de las críticas por una serie de medidas que generaron la reacción de la comunidad argentina en la capital francesa y se produce a pocos días de la visita del presidente Javier Milei al país, prevista para finales de septiembre y principios de octubre con motivo del evento con el que el gobierno llevará la marca país a Europa .

Muzio, abogado franco-argentino y designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, encabezó una gestión marcada por las controversias. Fue cuestionado por el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura, por la expulsión de residentes y por haber alquilado espacios para reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que alberga cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. La residencia fue inaugurada en 1928, depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y cuenta con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Desde que Muzio asumió la dirección en 2024, su gestión recibió distintos cuestionamientos. Uno de los episodios ocurrió a principios de este año, cuando durante obras de remodelación fueron retiradas dos placas en homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina.

La decisión generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos, entre ellas, las de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que denunció que la remoción iba en contra de la ley 25.633 sancionada en 2022. Posteriormente, un grupo de escritores, intelectuales y académicos argentinos reclamó la restitución de las placas.

Muzio también explicó su negativa a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación, entre otros motivos, por género y orientación sexual.

“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, sostuvo. La Carta de Valores, disponible en el sitio web de la Cité U, plantea la “igualdad y la no discriminación” por motivos “de género, de orientación sexual”.

El director también respondió a los cuestionamientos vinculados con la situación de la residencia y aseguró que, cuando asumió, encontró serios problemas de infraestructura. “A nuestra llegada, las instalaciones estaban en tan mal estado que tuvimos que contratar a un agente judicial para documentar la situación”, afirmó. Entre las deficiencias mencionó problemas de seguridad contra incendios, pérdidas de agua y fallas en el sistema de calefacción.

Sobre las reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha realizadas en la Casa Argentina, Muzio defendió el alquiler de los espacios y lo vinculó con su objetivo de ordenar las cuentas de la institución. En ese sentido, habló de un “reorganizamiento drástico de las finanzas” y mencionó entre las medidas adoptadas “el alquiler de los espacios de recepción para volver al equilibrio financiero”.

También aseguró que busca una “restauración del prestigio” de la institución y sostuvo que logró “restablecer el orden y la disciplina para garantizar el descanso y la seguridad de todos los estudiantes”.

Pedido de investigación y renuncia

Su gestión generó el rechazo de diversos sectores, lo que derivó en la solicitud del Ayuntamiento de París al ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot para que inicie una investigación, quien a su vez informó haber mantenido conversaciones con el Gobierno argentino sobre la situación.

Días después del anuncio de la alcaldía parisina se conocieron declaraciones de Muzio al diario conservador francés Le Journal du Dimanche (JDD) que profundizaron la polémica. “Quiero liberar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”, afirmó y dijo querer "que este lugar vuelva a ser lo que fue originalmente: una institución que reciba a estudiantes que vienen a estudiar y que promueva a la Argentina, sobre todo en el ámbito cultural”.

Con el objetivo de pasar de página y a menos de dos semanas del inicio de la Argentina Week que se llevará a cabo en París, el Gobierno argentino convalidó la salida de Muzio y dispuso el nombramiento de Alfredo Mario Soto, jurista, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, vicerrector en una universidad de Rosario y docente universitario.

Javier Milei viaja a París para la Argentina Week

La renuncia se consuma en la antesala del viaje del Milei a la capital francesa donde asistirá para la segunda edición del evento empresarial y de negocios con el que el Gobierno argentino buscará captar inversiones ante la vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Luego de la primera edición en Nueva York, EEUU, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto prepara el desembarco en Europa del mitin comercial que llevará a la marca país una vez más al plano internacional en busca de consolidar el interés de empresarios, en este caso del Viejo Continente, en sectores de la energía, la minería, la agroindustria y la tecnología.

La locación geográfica no es casual. Allí están radicadas empresas y conglomerados con fuerte incidencia en sectores de fuerte crecimiento en la Argentina como el energético, pero también es sede entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de la Energía y grupos con fuerte incidencia en los mercados emergentes.

El objetivo del Gobierno es utilizar la Argentina Week de París como una plataforma para capitalizar las oportunidades que abre el nuevo acuerdo comercial, en un contexto local que muestra una economía real golpeada y un crecimiento enfocado en sectores de poca generación de empleo como la energía y la minería.