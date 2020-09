Vicentin: piden recusar al juez del concurso y KPMG se desentiende del balance 2019

El informe elaborado por el Banco Nación y del que ayer se conoció su versión final no deja lugar a dudas: durante sus más de 100 páginas documenta con lujo de detalles cómo los dueños de Vicentin obraron en maniobras de vaciamiento y fuga de capitales, con el claro objetivo de perjudicar a sus hoy acreedores y beneficiar a sus accionistas. Pero esto no es lo único que encierra judicialmente al actual directorio de Vicentin; en las últimas horas el abogado Gustavo Feldman pidió concretamente la recusación de Fabián Lorenzini, juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía y alega que el magistrado no garantiza la imparcialidad en el concurso y directamente lo acusa, con material probatorio, de tener una relación de amistad con los dueños de la agroexportadora.