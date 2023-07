Acuerdo con el FMI: la situación de las reservas y las cuatro posibilidades que mira la city

2. FMI cede y desembolsa sin cambios relevantes de política (quizá poniendo impuestos a importaciones), evitando el default (chance 40%)

3. Ninguno cede y Argentina paga en yunes (chance 25%). El inconveniente es que el país ya usó u$s3150 mm de swap y si afronta los vencimientos con el FMI que quedan con la moneda china se alcanzaría el tramo de u$s10.000 millones aprobados por el país asiático. Dada las necesidades en el MULC ese plan requeriría que China amplíe el uso del swap hasta los u$s18.000 millones. En este escenario las reservas netas podrían irse a u$s21.700 millones.

4. Ninguno cede y Argentina va al default (chance 25%). Si china no presta, Argentina no aceprta las condiciones del swap o el Gobierno no quiere asumir el riesgo de estresar tanto las reservas netas, la opción es ir a un incumplimiento con el Fondo.

En un tramo del documento afirma que el mejor escenario para el mercado es un acuerdo con el FMI. Pero, de no courrir, hay que pensar que el inversor promedio preferiría que Argentina evite atrasos con el organismo "a toda costa", incluso si hay que pedirle asistencia a China, con todo lo que eso conlleva.