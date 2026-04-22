Colombia pagó su deuda con el FMI: Gustavo Petro anunció el fin de las "condiciones onerosas"

Se trataba de la línea de crédito flexible otorgada por un monto cercano a los u$s5.000.000.000, utilizada como respaldo financiero durante la pandemia de covid-19.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , confirmó este miércoles que su país que pagó la “totalidad de la deuda” que tenía con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) por una Línea de Crédito Flexible (LCF) de u$s5.400 millones que fue solicitada en 2020 por la pandemia de COVID-19.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno de Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores ”, expresó Petro en X.

Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones honerosas que el FMI impone a países deudores. pic.twitter.com/U9N3gLr0bu

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el gobierno de Petro tuvo que “atender la amortización de la famosa línea de crédito flexible del FMI”.

“Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI y eso ha hecho que nuestras conversaciones con el Fondo Monetario sean en otros términos, en otro lenguaje y en otras formas”, expresó Ávila durante un foro en Bogotá.

Además, el funcionario señaló que el gobierno no tiene “la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, por lo que “estableció unas reglas de la relación y de la conversación absolutamente distintas” con este organismo internacional.

Qué fue la Línea de Crédito Flexible del FMI que tomó Colombia

El presidente Petro explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los u$s5.000 millones que fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, indicó. Según el mandatario, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En consecuencia, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

“El próximo año y no tendrá que pagarse más está deuda, ya lo hicimos y liberamos a Colombia a Colombia del FMI. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.