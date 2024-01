Acuerdo con el FMI: las voces de los empresarios, entre el respaldo y las advertencias

FMI: opiniones en la industria y el comercio

Dentro de la industria, las miradas son variadas, dependiendo del sector representado. Para Mauro González, titular de la Confederación General Pyme, el anuncio “no genera expectativas”. “Mientras el ajuste se haga sobre el trabajador, las consecuencias para la producción nacional serán letales. Baja de consumo, crecimiento del desempleo, salarios planchados y ninguna medida que reactive la economía. Superávit fiscal a costa del cierre de pymes es peligroso”, determina el empresario.

En cambio, para Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la renegociación contribuirá a brindar “certidumbre” sobre el futuro del país, algo vital para “apuntalar la tan necesaria estabilización y dar inicio a un sendero de recuperación del nivel de actividad”. A su vez, celebra que las autoridades hayan reiterado los efectos del elevado gasto público y el endeudamiento crónico.

Por último, para el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Juan Manuel Vaquer, regularizar la situación con el FMI “es un paso muy positivo e imprescindible” para que las empresas puedan hacer inversiones significativas. “No puede haber crédito al sector privado a tasas razonables si el Estado está en default”, plantea en diálogo con Ámbito.

De momento, para Caputo, esta renegociación garantizará que no va a haber “sobresaltos” en los próximos cuatro meses, en un contexto de brecha cambiaria creciente. Sin embargo, advirtió que, si el Congreso no aprueba las reformas impositivas para reducir el déficit, el Gobierno deberá “extremar recursos”, lo que implicaría mayor ajuste sobre la sociedad. Para Claudio Loser, ex director del FMI, lo distintivo de este acuerdo es que el Fondo apoyó al programa del Gobierno y no se trata de “una imposición percibida”.