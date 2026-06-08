Kristalina Georgieva advirtió que el mundo "no está listo" para crisis más frecuentes + Agregar ámbito en









Indicó que el FMI busca evitar que la inteligencia artificial replique las desigualdades generadas por la globalización. Además, el Fondo actualizará su proyección económica mundial en julio y reanudó la revisión de Rusia.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que el mundo no está listo para crisis frecuentes.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señaló que, tras enfrentar una crisis tras otra en los últimos años, el mundo necesita construir bases capaces de resistir shocks que se han vuelto más constantes.

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Georgieva señaló que "me preocupa que todavía no estemos internalizando completamente que así es como será el mundo”. Y agregó: “no vamos a llegar a un punto en el que los shocks desaparezcan”.

La directora búlgara, quien está al frente del organismo con sede en Washington desde 2019, ha atravesado la pandemia de covid-19, la guerra en Ucrania, la turbulencia provocada por los aranceles y ahora el conflicto bélico en Medio Oriente.

En ese sentido, Georgieva indicó que el FMI tiene una capacidad de préstamo de poco menos de u$s1 billón y su labor consiste en mantener a los 191 países miembros enfocados en trabajar juntos por el bien de la economía mundial. Destacó que “la mejor munición que tenemos es el análisis objetivo”.

Impacto de la inteligencia artificial En relación al auge de la inteligencia artificial y su impacto económico, Georgieva afirmó que organizaciones como la suya no supieron reconocer las desigualdades derivadas de la globalización y quiere garantizar de que no ocurra lo mismo con la IA. Subrayó que “colectivamente, incluido el Fondo, no apreciamos la reacción adversa contra la globalización que surgió del hecho de que, sí, la economía mundial mejoró en conjunto, pero muchas comunidades quedaron vaciadas porque desaparecieron sus empleos y no se les prestó suficiente atención”, dijo. “Lo que realmente no quiero ver repetido es que ocurra lo mismo con la inteligencia artificial”.

El Fondo actualizará sus perspectivas para la economía mundial en julio, después de haber rebajado en abril su proyección de crecimiento para este año debido a la guerra en Medio Oriente. El organismo también realiza revisiones económicas anuales de los países miembros, entre otros informes bajo su mandato de supervisión. Evaluación de Rusia En 2024, dos años después de que Rusia invadiera Ucrania, el FMI anunció que retomaría su revisión anual de la economía rusa por primera vez desde el inicio de la guerra. Esta medida provocó críticas de varios países de la Unión Europea, que cuestionaron a Georgieva por la decisión. Argumentaron que involucrar a Rusia en temas económicos legitimaría los esfuerzos del Kremlin por evadir sanciones. La directora del FMI declaró en ese sentido que “fue un momento muy complicado porque los bombardeos ocurrían en ambas direcciones. Decidimos retrasarlo”, dijo. Y agregó: “Necesitamos recopilar datos sobre comercio, importaciones y exportaciones. Rusia se mostró muy reacia a proporcionar esa información”. Cabe precisar que el Fondo ha respaldado a Kiev con financiamiento vinculado a reformas clave desde la invasión rusa, mediante dos programas por u$s15.600 millones en 2023 y u$s8.100 millones este año.