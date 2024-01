Mensaje de Caputo al Congreso: sin ley ómnibus los argentinos van a sufrir más

“En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, sentenció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, refiriéndose al proyecto de ley ómnibus del Ejecutivo y dejando en claro que no se negocia el ajuste fiscal, ya que considera que es el único camino para poder bajar la inflación y salir del estancamiento que enfrenta la Argentina. Enfatizó que “si la ley no pasara, sería una muy mala noticia, no solo para mí, sino para los argentinos”.