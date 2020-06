Advierte BCRA por las tasas que cobran las fintech

Fuentes del sector consultadas por Ámbito explicaron que en algunos casos hay empresas que se denominan fintech, pero que en realidad son páginas web de empresas no bancarias que prestan a tasas usurarias.

Salvo aquellas que están constituidas como bancos, este tipo de empresas no pueden tomar depósitos y prestar dinero. La mecánica de fondeo es la securitización de su cartera en el mercado de capitales. En rigor, están fuera de las regulaciones del BCRA. Los bancos digitales que hay en el país son el Brubank, fundado por Juan Bruchou, Rebanking, (Grupo Trasatlántica) y Wilobank (Eduardo Eurnekian).

No obstante, la autoridad monetaria le hace un seguimiento al sector. “En materia de riesgos, se encuentran aquellos asociados a la estabilidad financiera, ya que las fintechs pueden -bajo ciertas condiciones- acceder al fondeo bancario y al mercado de capitales”, explica el BCRA. Una de las empresas líderes. Mercado Libre, llegó a manejar unos u$s8.000 millones en pagos a través de sus cuentas, durante el primer trimestre.

Entre las principales conclusiones del trabajo se destaca que del total de las fintechs relevadas, el 24% no publican ningún tipo de información sobre el costo de los préstamos. También se señala que existen aproximadamente 50 empresas que utilizan aplicaciones móviles o plataformas de internet, como canal exclusivo o complementario, para ofrecer y otorgar créditos (principalmente de consumo).

Entre los empresarios del sector se teme que la entidad monetaria busque avanzar en regulaciones, en una actividad que registra un fuerte crecimiento en los últimos años, sobre todo de la mano de las plataformas de comercio y de pago de servicios. La relación con estas empresas no ha sido la mejor. Por caso, no se les ha permitido cursar los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aunque una gran parte de los beneficiarios que están fuera del sistema financiero podrían acceder mediante este tipo de cuentas no bancarias. La ANSES sólo autorizó a operar a la billetera DNI del Banco provincia.