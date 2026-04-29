Un operativo en el aeropuerto de Colombo reveló que los religiosos transportaban cannabis oculto en sus valijas y expuso una posible red internacional.

Detuvieron a 22 monjes budistas en Sri Lanka con más de 110 kilos de droga.

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a un grupo de 22 monjes budistas en el principal aeropuerto de Colombo tras descubrir que transportaban más de 110 kilogramos de cannabis ocultos en su equipaje.

El episodio, que las autoridades ya consideran como uno de los decomisos más importantes registrados en la terminal aérea, abre un frente inesperado: la posible existencia de una red de contrabando que habría operado utilizando estructuras religiosas como cobertura .

La causa se inscribe en el marco de la estricta legislación antidroga que rige en Sri Lanka desde hace décadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advirtió que el país impone penas severas por delitos vinculados a narcóticos, incluyendo detenciones prolongadas sin cargos formales y condenas a largas penas de prisión.

El procedimiento se activó a partir de una alerta previa de la Oficina de Narcóticos , que ya tenía en la mira al grupo antes de su llegada. Al aterrizar en Colombo, los 22 pasajeros fueron interceptados y sus equipajes sometidos a una revisión exhaustiva.

Según informaron las autoridades, cada uno transportaba más de cinco kilogramos de droga, lo que elevó el total incautado a más de 110 kilos. El cargamento incluía cannabis tipo Kush y hachís, con un valor estimado en alrededor de 3,6 millones de dólares en el mercado ilegal.

La droga estaba distribuida en paquetes sellados ocultos en dobles fondos de las maletas, un método que sugiere una operatoria coordinada. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de una estructura organizada detrás del traslado, encargada tanto de la logística como del reclutamiento.

La investigación también apunta al viaje previo de los monjes a Tailandia, realizado el 22 de abril con pasajes financiados por un patrocinador aún no identificado. Este dato es considerado clave para reconstruir la ruta y determinar posibles conexiones con redes de narcotráfico.

En ese contexto, los 22 detenidos enfrentan un escenario judicial complejo, mientras avanza la investigación para establecer el alcance de la red detrás del operativo.