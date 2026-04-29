Quini 6: todos los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril + Seguir en









Conocé todo sobre el sorteo del 29 de abril: los ganadores, controlá tu cartón y lo que tenés que saber.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3369, cuál fue el pozo millonario y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

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Resultados del Quini 6 del 29 de abril Tradicional 06 - 07 - 43 - 13 - 04 - 19

El pozo quedó vacante con más de $ 959 millones.

La Segunda 32 - 12 - 14 - 05 - 34 - 03

El pozo quedó vacante con $ 780 millones.

La Revancha 25 - 01 - 16 - 33 - 08 - 43 El pozo quedó vacante con más de $ 3.546 millones. Siempre Sale 15 - 06 - 45 - 03 - 38 - 19 Hubo 25 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán $ 11.580.923,16 cada uno. Qué es el Quini 6? El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país. ¿Cómo se juega al Quini 6? El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale. Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos. Próximo sorteo: domingo 3 de mayo a las 21:15. ¿Cuándo se sortea el Quini 6? Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.

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