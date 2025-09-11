¡Ahorrá con Cuenta DNI! Aprovechá hasta tres cuotas sin interés pagando con tu tarjeta vinculada en septiembre 2025







Sumá tu tarjeta de crédito a la app del Banco Provincia y accedé a beneficios exclusivos en comercios adheridos para organizar mejor tus gastos diarios.

El próximo sábado 20 de septiembre, aprovechá hasta 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

En un contexto donde cuidar nuestro bolsillo es esencial, las billeteras virtuales se convirtieron en herramientas clave para organizar las finanzas y aprovechar beneficios exclusivos. Entre ellas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia se logró consolidarse como una de las más utilizadas en la Argentina, gracias a sus descuentos en supermercados, ferias, carnicerías y ahora también por la posibilidad de vincular tarjetas de crédito.

Esta nueva función no solo agiliza el pago de servicios y en comercios, sino que también abre la puerta a promociones imperdibles, como las tres cuotas sin interés durante septiembre 2025 en rubros seleccionados. Una oportunidad ideal para quienes buscan comprar de manera más práctica y segura.

Los beneficios de pagar con tu tarjeta en Cuenta DNI 1. Comprá en cuotas sin interés Durante septiembre, los usuarios que utilicen su tarjeta de crédito adherida en la app podrán acceder a tres cuotas sin interés en una amplia red de comercios. Es importante destacar que la promoción no incluye compras en el rubro alimentos ni en carnicerías, granjas o pescaderías, y tampoco se aplica si el pago se realiza con códigos QR de otras billeteras digitales.

2. Pagá en cualquier comercio Como la practicidad es uno de los pilares de la billetera digital, con la tarjeta de crédito vinculada podés pagar en cualquier comercio que acepte este medio de pago, sin necesidad de llevar su formato físico o tu DNI, ya que la identidad se valida al ingresar a la aplicación.

3. Organizá las finanzas y diferí tus pagos Vincular la tarjeta a Cuenta DNI brinda la posibilidad de administrar mejor los gastos mensuales. Al permitir distribuir compras en cuotas o postergar pagos, se transforma en una herramienta útil para resolver imprevistos o planificar consumos más grandes sin desordenar el presupuesto. 4. Sumá puntos y acceder a promociones exclusivas Cada operación realizada a través de la app con tarjeta de crédito acumula puntos que luego pueden canjearse por descuentos, productos e incluso viajes. Además, el Banco Provincia suele ofrecer beneficios exclusivos para quienes utilizan Cuenta DNI como principal medio de pago, generando un incentivo extra para centralizar consumos en esta plataforma. Paso a paso: ¿cómo vincular tu tarjeta bancaria en Cuenta DNI? Abrí la app Cuenta DNI. Ingresá a la sección "Tarjetas". Seleccioná "Agregar tarjeta de crédito". Seguí la guía indicada y ¡listo! Luego, desde la función QR del menú principal, vas a poder pagar tus compras con el medio de tu preferencia. Todos los beneficios de Cuenta DNI en septiembre 2025 Comercios de cercanía: obtené un 20% de descuento todos los viernes. El tope de reintegro es de $4.000 por jornada, que equivalen a $20.000 en consumos.

obtené un todos los viernes. El tope de reintegro es de por jornada, que equivalen a $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de septiembre. El tope de reintegro es de $6.000 , que se alcanzan con $17.000 en consumos.

el de septiembre. El tope de reintegro es de , que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: aprovechá un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

aprovechá un todos los días. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas: accedé a un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).