Ahorrá en dólares: qué es el "presupuesto base cero" y cómo te ayudará a potenciar tus reservas

Al momento de organizar la plata, muchos se enfrentan a la realidad de cumplir objetivos económicos o llegar ajustado al fin de cada mes . Es por eso que ya muchas personas buscan herramientas que les permitan administrar mejor sus recursos, evitar gastos innecesarios y tener un ahorro en dólares efectivo .

Entre los sistemas más aprovechados existe una metodología que obliga al ahorrista a asignar una función específica a cada peso que ingresa. Su lógica parece algo muy fácil, pero en realidad requiere de una disciplina y seguimiento constante para obtener resultados concretos y duraderos.

El presupuesto base cero es una técnica de administración financiera que parte de una premisa muy clara, todos los ingresos del mes deben tener un destino definido antes de ser gastados. La fórmula central consiste en que los ingresos menos las asignaciones realizadas den como resultado cero. Esto no implica quedarse sin dinero en la cuenta bancaria, sino distribuir el 100% de los recursos disponibles entre gastos, ahorro, inversiones y cancelación de deudas.

En este esquema no existen fondos sin clasificación , ya que cada peso recibe una tarea específica desde que se cobra. Por ejemplo, si una persona dispone de ingresos mensuales por $4.000.000, deberá repartir esa suma entre vivienda, alimentación, servicios, transporte, entretenimiento, ahorro e inversiones hasta completar la totalidad del monto.

El método busca eliminar ese dinero "sin rumbo", que muchas veces termina destinado a compras impulsivas o gastos que pasan desapercibidos. Para implementarlo correctamente es necesario elaborar un listado completo de ingresos y obligaciones mensuales donde deben incluirse salarios, trabajos independientes, alquileres u otras entradas de dinero y luego se registran todos los gastos habituales:

Vivienda

Alimentación

Servicios

Transporte

Salud

Educación

Ocio

Cuotas y deudas

Dólares Con este método, tu ahorro en dólares es posible. Imagen: Freepik

Cómo aplicarlo para ahorrar en dólares

Quienes buscan formar un buen capital en dólares pueden adaptar fácilmente esta metodología, cuya clave consiste en tratar la compra de dólares como una obligación financiera más y no como algo que se lleva a cabo únicamente cuando sobra dinero. El primer paso es calcular los ingresos netos esperados para el mes y después descontar los gastos indispensables, como alquiler, expensas, alimentos, transporte y servicios básicos.

Una vez que se termina esa primera parte, aparece la categoría destinada al ahorro en dólares. En lugar de esperar al final del mes para verificar cuánto dinero quedó disponible, el monto se fija desde el inicio. Por ejemplo, una persona que cobra $2.000.000 podría decidir destinar $300.000 mensuales.

Si al distribuir los recursos todavía queda dinero disponible, ese excedente puede dirigirse a reforzar la compra de divisas, constituir un fondo de emergencia o acelerar la cancelación de deudas. Para los gastos extraordinarios, como vacaciones, cumpleaños, renovación de documentos, el mantenimiento del vehículo o compras de fin de año, pueden dividirse en cuotas mensuales dentro del presupuesto y hacer un seguimiento de los consumos durante todo el mes.

Ahorro en dólares Esta es la alternativa más efectiva para ahorrar. Pexels

Ventajas y desventajas de este método para ahorrar

Como cualquier herramienta financiera, el presupuesto base cero presenta fortalezas y limitaciones. Entre sus principales beneficios está el control detallado de los movimientos de dinero, ya que la persona sabe exactamente cuánto destina a cada categoría y puede identificar cualquier tipo de gasto innecesario con mayor facilidad.

También ayuda a reducir compras impulsivas, al existir un destino previamente definido para cada ingreso, es mucho más fácil evitar gastos que no estaban contemplados. Muchos lo aprovechan para poner los objetivos financieros en primer plano, haciendo que el ahorro en dólares deje de depender de los que sobra.

De todas formas, también existen algunos puntos negativos, como el tiempo que demanda. Elaborar el presupuesto, revisar cada uno de los gastos y actualizar la información requiere constancia, además, la metodología también puede ser más compleja para trabajadores independientes o personas con ingresos variables. Cuando el dinero que entra cambia todos los meses, la planificación necesita ajustes frecuentes.

Otro inconveniente es la posibilidad de frustración ante imprevistos, ya que se puede dar una reparación del auto, un gasto médico o cualquier emergencia que llegue a alterar el esquema diseñado inicialmente. Por último, quienes asignan una porción excesiva de recursos a la compra de dólares podrían quedar con poco margen para afrontar gastos inesperados en pesos.