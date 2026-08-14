Néstor "Pipo" Gorosito reveló cómo fue la visita de la barra de San Lorenzo: "Han hablado muy bien con nosotros"

El jueves por la mañana un grupo de 50 barras del Ciclón irrumpieron luego del entrenamiento para hablar con los jugadores y con el técnico luego de la derrota 2-0 contra Huracán.

Luego de que un grupo de 50 barras bravas de San Lorenzo irrumpiera en el entrenamiento del jueves en el estadio Pedro Bidegain luego de la derrota 2-0 del Ciclón en el clásico contra Huracán, el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito brindó detalles de la visita y aseguró que “hablaron muy bien”.

“La realidad es lo que pasó. Con nosotros, han hablado muy bien, (vinieron) a preguntar cuáles pueden ser los por qué de esta situación” , explicó el director técnico desde la concentración antes de enfrentar de local a Unión este sábado a las 14.30 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Sobre su respuesta a los miembros de la Butteler, “Pipo” profundizó: “ Les dije que se necesita tiempo de trabajo. Llevamos poco y debido a las inhibiciones de dirigencias anteriores, no podíamos habilitar a los jugadores, ahora lo lograron, pero el arrastre de problemas hace que desencadene en momentos que son incómodos y difíciles ".

Tal y como había hecho luego de la caída contra el Globo, agregó: "Hay un arrastre que genera nerviosismo en el club. Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico ".

"La gente viene acumulando tiempo de situaciones y la termina pagando un grupo, pero pasa en todos los clubes, en Platense, River, Independiente, Racing" , consideró el técnico azulgrana.

Néstor Gorosito está en su segundo ciclo al mando del Ciclón luego de su paso en la temporada 2003/2004.

Además, Gorosito apoyó a la dirigencia de Marcelo Culotta que "no va a resolver en 50 días el arrastre de hace años" y sobre el desempeño de sus jugadores analizó: "Hoy es un equipo apurado San Lorenzo. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferenciar en qué zonas distraer para después llegar a la definición".

San Lorenzo ganó solo uno de los últimos 11 partidos que disputó, está último de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol con tres puntos y quedó eliminado de la Copa Argentina en los dieciseisavos de final por penales ante Deportivo Riestra.

La visita de la barra de San Lorenzo al entrenamiento

El jueves luego de la práctica matutina, 50 miembros de la Butteler aparecieron en el estadio Pedro Bidegain para hablar con los jugadores y con el técnico. En la charla que mantuvieron, los barras les pidieron a los futbolistas mayor actitud y responsabilidad.

Además, le solicitaron al capitán Nicolás Tripichio y a Alexis Cuello, uno de los referentes del Cuervo, una lista con los apellidos de los jugadores que no quieran jugar más en el club. También hablaron con el director técnico a quien le repasaron todo lo dicho al plantel y sobre la lista le dijeron: “Si tiene apellidos, no los podés usar más. No importa quién sea, no juega más”.