Franco Mastantuono debutó en la goleada de Fiorentina el día de su cumpleaños + Agregar ámbito en









La Viola le ganó 4-1 a Benevento por los 32avos de final de la Copa Italia este viernes y se clasificó a la siguiente instancia. El argentino ingresó a media hora del final a poco más de una semana de su llegada al club.

Franco Mastantuono está a préstamo en Fiorentina desde Real Madrid hasta junio de 2027 sin opción de compra. @acffiorentina

En el día de su cumpleaños número 19 y a poco más de una semana de su llegada al club italiano, Franco Mastantuono sumó sus primeros minutos en Fiorentina en la victoria por 4-1 ante Benevento por los 32avos de final de la Copa Italia este viernes.

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Ingresó al campo de juego a media hora del final por el islandés Albert Gudmusson, autor del primer gol de la noche. Aunque el argentino entró luego de los cinco tantos y con el partido prácticamente resuelto, intentó realizar las primeras combinaciones con sus nuevos compañeros e incluso tuvo una acción en la que estuvo cerca de anotar el 5-1 con un remate a los 82 minutos que se fue por arriba del travesaño.

El islandés abrió el marcador a los dos minutos del inicio y Moise Kean amplió la ventaja a los 35. Al regreso del vestuario tan solo dos minutos le bastaron a Luca Ranieri y Cher Ndour para anotar y cerrar la noche con goleada. Davide Lamesta descontó para el equipo que milita en la Serie B italiana.

A pesar del gran debut de Mastantuono, que estuvo preciso para distribuir la pelota, durante el tiempo adicional recibió un golpe que lo dejó tendido en el suelo unos segundos. El defensor Luca Caldirola en una disputa de una pelota aérea lo impactó en la espalda al argentino y fue sancionado con falta.

Con la dorsal número 30, debutó Franco Mastantuono en Fiorentina. La llegada de Mastantuono a Italia Luego de una temporada sin protagonismo en Real Madrid, el exRiver fue cedido a préstamo hasta junio de 2027 sin opción de compra a Fiorentina para sumar continuidad. En su primer año en España jugó 35 partidos, anotó tres goles y acumuló 1.484 minutos, pero no logró afianzarse como titular.

“Es un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club y lo estoy disfrutando mucho”, dijo el argentino en diálogo con las redes sociales oficiales del club. “Es increíble. Un campo de entrenamiento muy lindo, donde la gente es muy servicial. Y eso que uno la pase bien. Ya tuve la posibilidad de conocer a alguno de los compañeros, me trataron muy bien, fueron muy simpáticos conmigo. Ya hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero poder entrenar pronto, para estar listo para jugar", agregó sobre las instalaciones del club. La clave de Fiorentina para imponerse sobre otras ofertas fue la charla del entrenador Fabio Grosso, campeón mundial con Italia en 2006, que habló con el chico de Azul para explicarle el lugar que imaginaba para él en el equipo y ofrecerle el protagonismo que difícilmente tendría con José Mourinho en el banco del Merengue. El objetivo ahora es lograr la continuidad necesaria para regresar a Real Madrid más consolidado.