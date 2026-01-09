Alerta por despidos en Mercado Libre: recortaron más de 100 empleos en la región, pero solo un tercio es de Argentina + Seguir en









La empresa fundada por Marcos Galperín despidió a más de 100 empleados ante la aplicación de inteligencia artificial en equipos de UX. La firma sostuvo que es para "fomentar estructuras más ágiles y colaborativas".

Mercado Libre despidió 32 personas en Argentina.

Ante el avance de la inteligencia artificial (IA), Mercado Libre despidió 119 empleados en América Latina que se desempeñaban en los equipos de Experiencia de Usuario (UX), de los cuales 32 personas pertenecen a la sucursal de Argentina, según confirmaron a Ámbito.

Mercado Libre explicó el por qué del recorte en la nómina de empleados "En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido", resaltaron desde la empresa fundada por Marcos Galperín, al mismo tiempo que subrayaron que de esta manera lo que se busca es "fomentar" estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para continuar mejorando la experiencia de nuestros usuarios.

Según precisaron a este medio, solo 32 personas dejaron la compañía en Argentina, ya que se trata de una "medida puntual" que no modifica la estrategia de crecimiento de la compañía ni en el país ni en la región.

"Durante 2025, creamos más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y seguimos contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo de nuestro negocio", agregó la firma.