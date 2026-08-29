El nuevo k-drama de Netflix sobre la rivalidad, la música y un romance apasionado + Agregar ámbito en









Dos prodigios llegan a una prestigiosa academia de artes y deberán enfrentar sus propias expectativas mientras persiguen un futuro sobre los escenarios.

La ficción combina formación artística, desafíos personales y relaciones que prometen dar que hablar. Netflix

Netflix estrenó una nueva producción surcoreana que combina formación artística, vínculos personales y competencia entre jóvenes talentos. La historia transcurre en una prestigiosa escuela de artes y sigue a estudiantes que buscan convertirse en músicos profesionales. La plataforma estrenará la ficción a nivel global en esa fecha.

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La propuesta está encabezada por tres figuras que ocupan el centro de un relato marcado por la presión de destacarse y las relaciones que se construyen durante el camino. La producción tendrá 12 episodios, con una duración aproximada de 70 minutos cada uno.

La nueva producción surcoreana llega con una historia atravesada por la música y los vínculos. Netflix De qué trata Cuatro manos, dos sonatas La historia sigue a Kang Bi-o, un prodigioso y disciplinado estudiante de piano con un futuro prometedor dentro de la música clásica. Su exigente rutina da un giro inesperado con la llegada de Choi Jeong-yo, un joven con un talento extraordinario que había abandonado el instrumento tras una dura infancia, pero que decide recuperar su vocación al cruzarse con Bi-o.

A medida que comparten el piano a cuatro manos, una práctica que exige sincronía y que sirve de metáfora para su relación, entre ellos nace una compleja dinámica que oscila entre la profunda amistad, la atracción y la competencia artística. A este vínculo se suma Hong Jae-in, una talentosa violista con oído absoluto y amiga de la infancia de Bi-o, quien aporta una nueva tensión al grupo.

Con estilos y perspectivas de vida completamente opuestas, los dos pianistas deberán aprender a escucharse y encontrar el equilibrio dentro y fuera del escenario, enfrentando tanto la presión del mundo académico como sus propias heridas del pasado.

Netflix: tráiler de Cuatro manos, dos sonatas Netflix: elenco de Cuatro manos, dos sonatas Song Kang como Kang Bi-o

Lee Jun-young como Choi Jeong-yo

Jang Gyu-ri como Hong Jae-in

Yoon Se-ah como Kang Ji-hye

Jung Jin-young como Kang Seung-woon

Kim Ju-hun como Do Hyeon-soo

Seo Jae-hee como Yun Seon-joo

Kim Hye-hwa como Han Hyeon-jeong

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