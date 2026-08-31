ANSES: el Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

El refuerzo previsional alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales de ANSES. Quiénes lo cobrarán completo y cómo será el refuerzo para quienes superen el haber mínimo.

La ANSES pagará en septiembre un refuerzo de hasta $70.000 destinado a jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales. El monto será completo para los haberes más bajos y decrecerá para el resto.

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 durante septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . La medida fue oficializada este lunes mediante el decreto 824/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El refuerzo alcanzará a los beneficiarios del sistema contributivo, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas, siempre que las prestaciones se encuentren vigentes durante el mes en que se realice la liquidación. El decreto establece además que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para otros conceptos .

El esquema definido por el Ejecutivo contempla el pago completo de $70.000 para quienes perciban haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado . En cambio, quienes superen ese monto recibirán un refuerzo equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope que resulte de adicionar los $70.000 al haber mínimo.

La norma establece que el bono se liquidará por titular , por lo que el criterio se aplicará sobre cada beneficiario y no sobre el ingreso del grupo familiar.

En el caso de las pensiones con copartícipes, el decreto incorpora una precisión específica: todos los copartícipes de un beneficio compartido serán considerados como un único titular a los efectos de determinar el derecho a cobrar el bono extraordinario previsional.

Otro de los requisitos fijados por la normativa es que los beneficios deben permanecer vigentes durante el mismo mes en que se efectúe la liquidación.

Por qué se mantiene el bono de $70.000

El decreto repasa los cambios implementados en el sistema de movilidad previsional y sostiene que la fórmula establecida por la Ley 27.609, vigente desde marzo de 2021, presentó inconvenientes frente al proceso inflacionario y no reflejó con suficiente rapidez la evolución de las variables económicas sobre los haberes.

A partir de ese escenario, el Gobierno comenzó a disponer actualizaciones mensuales de las jubilaciones y pensiones en función del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Como complemento, desde enero de 2024 se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que hasta el momento no fue actualizado.

La última medición de inflación registró un aumento general de precios del 2,1% en julio, por lo que se espera una actualización de similar magnitud para las jubilaciones y pensiones. De acuerdo con las cifras consignadas en la nota, la jubilación mínima pasaría a $428.591,11, mientras que con el bono alcanzaría los $498.591,11, aunque esos valores todavía deben ser oficializados.

Según la fundamentación del decreto, el objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales y evitar una mayor pérdida de capacidad de compra. El bono correspondiente a septiembre de 2026 se encuadra, de acuerdo con la norma, en ese criterio y está destinado a los beneficiarios de menores ingresos del sistema previsional y asistencial.