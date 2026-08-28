La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. El cronograma se activará el próximo martes 8 y, como es habitual, respetará las terminaciones de DNI de los beneficiarios.
28 de agosto 2026 - 11:36
ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, pensiones y asignaciones familiares en septiembre 2026
El organismo estableció las fechas de cobro para sus prestaciones. El cronograma se activará el martes 8 y respeta las terminaciones de DNI de los titulares.
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Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Asignaciones de pago único
- Todas las terminaciones de documento, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.
- Todas las terminaciones de documento, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 15 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Desempleo Plan 1 y Plan 2
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28.