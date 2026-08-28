ANSES: confirmaron el calendario de pagos para jubilados, pensiones y asignaciones familiares en septiembre 2026 + Agregar ámbito en









El organismo estableció las fechas de cobro para sus prestaciones. El cronograma se activará el martes 8 y respeta las terminaciones de DNI de los titulares.

ANSES anunció un aumento del 2,11% en el monto de sus prestaciones. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. El cronograma se activará el próximo martes 8 y, como es habitual, respetará las terminaciones de DNI de los beneficiarios.

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Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre. Asignaciones de pago único Todas las terminaciones de documento, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Todas las terminaciones de documento, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre. Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 15 de septiembre. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre. Depositphotos Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre. Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre. Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre. Desempleo Plan 1 y Plan 2 DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28.