Tengo AUH y cumplí 60 años: ¿me puedo jubilar sin los 30 años de aportes?

El organismo reconoce períodos de aportes por tareas de cuidado. Cuántos años pueden sumar las madres que cobraron la Asignación Universal por Hijo y cómo iniciar el trámite.

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado puede ayudar a las madres a completar los años necesarios para acceder a una jubilación.

Cumplir 60 años y haber cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) no significa que una mujer pueda jubilarse automáticamente si no reúne los 30 años de aportes exigidos. Sin embargo, existe un programa a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) que permite reconocer determinados períodos vinculados con la crianza de los hijos.

Se trata del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado , una medida que computa años de servicios para aquellas mujeres que fueron madres y necesitan completar su historial previsional.

El beneficio puede resultar especialmente importante para quienes tuvieron períodos sin empleo registrado. En algunos casos, el reconocimiento permite sumar varios años, aunque cada situación debe analizarse según la cantidad de hijos, la existencia de discapacidad y el tiempo durante el cual se percibió la AUH.

El programa permite reconocer un año de aportes por cada hijo nacido con vida . En el caso de las mujeres que adoptaron a un menor de edad, el período reconocido es de dos años por cada hijo .

Además, se suma un año adicional por cada hijo con discapacidad , siempre que se cumplan las condiciones correspondientes. También pueden computarse determinados períodos relacionados con licencias por maternidad y excedencia.

El reconocimiento no representa un pago adicional ni una jubilación automática. Su función es incorporar períodos al historial previsional de la mujer para ayudarla a llegar a los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

¿Cómo influye haber cobrado la AUH en los años acreditados?

Las madres que hayan percibido la AUH durante al menos 12 meses pueden obtener un reconocimiento adicional de dos años de aportes por cada hijo por el que cobraron la asignación.

Por ejemplo, una mujer con tres hijos puede sumar tres años por el reconocimiento general. Si además cobró la AUH durante al menos un año por cada uno, podría agregar otros seis años y llegar a nueve años reconocidos.

Esto puede hacer una diferencia importante para quienes no lograron completar los 30 años requeridos únicamente con sus aportes laborales. De todos modos, haber sido titular de la AUH no garantiza por sí solo el acceso a la jubilación, ya que el resultado final depende del total de años que pueda acreditar cada persona.

¿Qué hacer si mis hijos no figuran en Mi ANSES?

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar que los hijos estén correctamente registrados en la base de datos de ANSES. La consulta se puede realizar desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, hay que dirigirse a “Información Personal” y luego a “Datos personales y familiares”. Allí se puede comprobar si los vínculos familiares aparecen cargados correctamente.

Si algún hijo no figura o existe un error en la información, será necesario presentar la documentación correspondiente para acreditar el vínculo. Según cada caso, ANSES puede solicitar la partida de nacimiento, la sentencia de adopción o el Certificado Único de Discapacidad (CUD).