El Gobierno oficializó un nuevo aumento de salarios para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: de cuánto será

Las subas se aplicarán en cuatro etapas entre septiembre y diciembre. También se actualizaron los haberes de docentes, personal de la Antártida y trabajadores alcanzados por regímenes especiales.

El Gobierno oficializó aumentos para el personal de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales.

El Gobierno oficializó este lunes una serie de aumentos salariales para empleados de la Administración Pública Nacional , las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales , con incrementos que comenzarán a aplicarse en septiembre y se extenderán hasta diciembre. Las modificaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 832/2026 y 834/2026 y de la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional .

Para los trabajadores estatales comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06, el esquema contempla cuatro aumentos mensuales consecutivos . La actualización alcanza tanto al personal permanente como al no permanente de la Administración Pública Nacional.

El decreto 832/2026 estableció una suba del 1,90% desde septiembre , del 1,80% a partir de octubre , del 1,60% desde noviembre y del 1,50% en diciembre . Los porcentajes se aplican sobre las remuneraciones vigentes al último día del mes anterior y de manera acumulativa sobre la base actualizada de cada período.

La misma norma extendió hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia , con actualización de sus montos, y mantuvo sin modificaciones las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20. Además, se dispuso una suma fija excepcional de $80.000 , remunerativa y no bonificable, que será abonada por única vez con los salarios de diciembre.

El acuerdo salarial, cerrado el 25 de agosto con una mejora acumulada del 6,8% más el bono, fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta y anunció medidas de fuerza al considerar que el incremento es insuficiente.

En paralelo, también se actualizaron los ingresos del personal de las fuerzas de seguridad. En el caso de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la modificación alcanza el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme.

Para la Prefectura Naval Argentina (PNA) se actualizaron el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio del personal con estado policial en actividad. En la Policía Federal Argentina (PFA), los cambios alcanzaron el haber mensual, el suplemento por Zona, el Servicio de Policía Adicional y las compensaciones por Custodia y Custodia Ferroviaria.

También hubo modificaciones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). En el primer caso, se actualizaron determinados conceptos establecidos por el decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio. Para el SPF, los cambios incluyeron el haber mensual y distintos suplementos y compensaciones, entre ellos los vinculados con vivienda, zona sur, título académico, viáticos y gastos de sepelio.

Los haberes del personal militar tendrán actualizaciones durante los últimos cuatro meses del año.

Cuánto cobrarán los docentes

El decreto 834/2026 también dispuso aumentos para el personal docente de la Administración Central y organismos vinculados que percibe remuneraciones por hora cátedra. El valor quedó establecido en $8.982 desde septiembre, $9.144 desde octubre, $9.290 desde noviembre y $9.429 desde diciembre de 2026.

La actualización alcanzó además a determinados cargos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, dependiente de la Biblioteca Nacional. En tanto, el cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pasará a cobrar $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Aumento para el personal destinado en la Antártida

El esquema también contempló al personal militar que presta servicios en la Antártida. El adicional remuneratorio quedó fijado en $1.598.124 desde septiembre, $1.626.890 desde octubre, $1.652.920 desde noviembre y $1.677.714 desde diciembre.

Por último, el decreto 834/2026 dispuso la actualización de las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense, u Oficina Central del Obispado Castrense, de acuerdo con los valores escalonados establecidos en su Anexo IV.