Atención jubilados y pensionados de IPS: quiénes cobran el lunes 31 de agosto + Agregar ámbito en









El organismo bonaerense estableció las fechas para acceder a los haberes del mes y detalló cómo consultar el comprobante de pago online.

Los beneficiarios del sistema provincial cuentan con distintas opciones para acceder a la información de sus pagos. Pexels

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires continúa con el calendario correspondiente a los haberes de agosto. El esquema comenzó el viernes 28 y tendrá una nueva jornada de acreditaciones este lunes 31, según el cronograma oficial informado por el organismo.

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De esta manera, quienes todavía no recibieron el pago deberán revisar el número final de su documento para saber si están incluidos en la segunda jornada prevista para este mes. Además del calendario, el IPS ofrece herramientas digitales para consultar la información vinculada con los haberes.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de acceder al recibo online, una alternativa que permite revisar y descargar el comprobante sin necesidad de acercarse personalmente a una oficina.

El sistema previsional bonaerense ofrece herramientas digitales para gestionar información de manera remota. Magnific IPS: cronograma de pagos para agosto 2026 El calendario de agosto establecido por el IPS contempla dos jornadas para el pago de jubilaciones y pensiones. La primera tuvo lugar el viernes 28 de agosto, mientras que la segunda será este lunes 31. Para este lunes 31 de agosto, el organismo provincial estableció que cobrarán las personas titulares de jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

La distribución permite completar el pago de los haberes correspondientes al mes. El viernes 28, en tanto, habían sido incluidos quienes tenían documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día también se abonaron las pensiones sociales no contributivas correspondientes a todos los números de DNI, del 0 al 9. El esquema oficial queda de la siguiente manera:

Viernes 28 de agosto: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 Viernes 28 de agosto: pensiones sociales no contributivas con DNI terminados del 0 al 9

pensiones sociales no contributivas con DNI terminados del 0 al 9 Lunes 31 de agosto: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Así, quienes tengan una jubilación o pensión del IPS y cuyo DNI finalice entre 4 y 9 tienen previsto el cobro para el lunes 31. El organismo también informó una fecha que conviene tener presente para quienes cobran por ventanilla. El vencimiento del pago será el 23 de septiembre de 2026, por lo que existe un plazo posterior para efectuar el cobro bajo esa modalidad. Los titulares pueden consultar desde internet los datos vinculados con sus prestaciones. Pexels Guía para consultar tu recibo de haberes de IPS Además de conocer cuándo se deposita el haber, los beneficiarios pueden revisar el detalle del pago mediante la plataforma digital del IPS. El organismo cuenta con una sección denominada “Mi IPS”, desde donde es posible acceder al recibo de haberes. El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde la página web oficial. Para consultar el comprobante hay que realizar los siguientes pasos: Ingresar al sitio web del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires

Acceder a la sección “Mi IPS”

Ingresar con los datos correspondientes

Buscar la opción para consultar el recibo de haberes

Revisar la información y descargar el comprobante si se necesita conservarlo El recibo permite contar con un respaldo digital de la liquidación correspondiente. La posibilidad de descargarlo resulta especialmente útil para quienes necesitan guardar los comprobantes de distintos meses o consultar los datos de una liquidación sin recurrir al formato papel.

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