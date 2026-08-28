¿Cuánto cobra un jubilado de ANSES de la máxima y la mínima en septiembre de 2026?

Los haberes jubilatorios subirán 2,1% en septiembre. Cuánto cobrará quien percibe la mínima, quiénes reciben el bono y cuál será el haber máximo.

Los jubilados de ANSES tendrán un aumento del 2,1% en septiembre, mientras que el bono extraordinario continuará en $70.000.

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre. La actualización será del 2,1% , de acuerdo con la inflación de julio informada por el INDEC y el esquema de movilidad vigente.

Con esta suba, el haber mínimo pasará de $419.775,93 a $428.591,22, mientras que la jubilación máxima ascenderá de $2.824.694,50 a $2.884.013,08.

Además, los beneficiarios de menores ingresos continuarán con el bono extraordinario de hasta $70.000 . Este refuerzo se paga por separado del haber y no se incorpora a la base sobre la que se calcula la movilidad.

En septiembre, la jubilación mínima quedará en $428.591,22, después de aplicar el aumento del 2,1%. A ese importe se le podrá sumar el bono extraordinario, para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

Quienes reciban el refuerzo completo de $70.000 tendrán un ingreso total de $498.591,22 durante el mes. Esta cifra surge de sumar el haber actualizado y el bono.

El complemento, sin embargo, no forma parte del haber jubilatorio. Por eso, el próximo aumento de movilidad se calcula sobre los $428.591,22 y no sobre el monto final que incluye el refuerzo.

¿Qué pasa si cobro más de la mínima con el refuerzo extraordinario?

Los jubilados que tienen un haber superior al mínimo también pueden recibir el bono, aunque no necesariamente cobran los $70.000 completos. El refuerzo se determina de manera que el ingreso total alcance el límite establecido para septiembre.

Con el haber mínimo y el bono completo, ese límite será de $498.591,22. Por lo tanto, quienes tengan un haber por encima de $428.591,22 podrán recibir un complemento menor a $70.000, siempre que se encuentren dentro del rango alcanzado por la medida.

Cuando el haber supera ese límite, ya no corresponde el refuerzo. La misma lógica se aplica a otras prestaciones previsionales que se encuentran contempladas dentro de las condiciones del bono.

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¿El bono de ANSES recibe la actualización por movilidad?

No. El bono de $70.000 no recibe el aumento del 2,1%, ya que se trata de un refuerzo extraordinario independiente del haber previsional. Esto significa que la movilidad de septiembre impactará sobre la jubilación y no sobre el complemento. En otras palabras, los $70.000 se mantienen sin cambios mientras continúe vigente bajo las condiciones establecidas.

La diferencia es importante al momento de calcular los próximos ingresos. Si el haber vuelve a aumentar por movilidad en los meses siguientes, el porcentaje se aplicará sobre la jubilación actualizada y no sobre la suma que incluye el bono.