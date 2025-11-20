Punta Cana es más barato que Bariloche: dónde es mejor vacacionar para aprovechar tus dólares + Seguir en









Los cambios en el valor del dólar modificaron el mapa turístico: cada vez más argentinos eligen playas internacionales por sobre destinos locales.

Comparar precios es clave para vacacionar sin gastar de más. Pixabay

A la hora de planificar las vacaciones, comparar precios en dólar se volvió una necesidad para los argentinos. Con la suba de costos en destinos locales, muchos miran al exterior como una opción más rentable. Los paquetes a lugares como Punta Cana hoy resultan más accesibles que viajar dentro del país.

La diferencia de precios sorprende: aunque parezca más costoso por ser internacional, disfrutar del Caribe puede salir más barato que una escapada al sur argentino. Hospedaje, aéreos y paquetes completos muestran que, en algunos casos, salir del país es sinónimo de ahorrar.

viajes El valor del dólar redefine las vacaciones: vuelos, hoteles y actividades pueden costar menos en el exterior que dentro del país. ¿A dónde conviene ir? Pixabay El valor del dólar conviene: los precios para vacacionar en Punta Cana o Bariloche Hoy en día, un paquete a Punta Cana con vuelo y hotel all inclusive por siete noches ronda los USD 1.400. En cambio, una propuesta similar para Bariloche, con vuelo y alojamiento con desayuno, puede superar los USD 1.600. Esta diferencia responde, entre otros motivos, a la alta demanda interna y la baja competitividad de precios locales.

Los costos en el sur del país crecieron por la estacionalidad y la falta de promociones. Mientras tanto, en el exterior se mantienen tarifas estables y atractivas gracias a la competencia entre agencias y aerolíneas. Eso convierte a los destinos internacionales en opciones cada vez más tentadoras para quienes hacen cuentas en dólares.

Además, la experiencia en Punta Cana incluye servicios premium, gastronomía variada, entretenimiento constante y clima asegurado. Bariloche, por su parte, no siempre garantiza condiciones ideales fuera de temporada, lo que suma incertidumbre al gasto.

El factor "todo incluido" también inclina la balanza: el Caribe ofrece paquetes sin sorpresas ni gastos extra. En cambio, en Argentina los costos ocultos aparecen en comidas, traslados o excursiones. A la hora de calcular, la transparencia favorece a los destinos del exterior. Vuelos Los aéreos a Bariloche en temporada alta pueden rondar entre USD 350 y USD 500, según la anticipación de la compra y la disponibilidad. En cambio, vuelos a Punta Cana pueden conseguirse por montos similares o incluso inferiores con ciertas promociones. La clave está en la planificación: comprar con tiempo, aprovechar ofertas o paquetes completos es lo que hace la diferencia. Aún con la distancia y los impuestos, un viaje al Caribe no siempre implica un gasto mayor que uno dentro del país. Estadia El alojamiento en Punta Cana suele incluir pensión completa y acceso a servicios exclusivos. En Bariloche, la oferta es variada, pero para igualar el nivel de confort hay que desembolsar sumas importantes, especialmente en temporada alta. Muchos viajeros se sorprenden al comparar precios y descubrir que la relación costo-beneficio favorece a los destinos internacionales. Esto empuja a cada vez más argentinos a elegir playas del Caribe antes que paisajes patagónicos.

