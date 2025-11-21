El S&P Merval en dólares se hunde 6,2% y el riesgo país supera los 650 puntos básicos + Seguir en









En un marco de poco volumen de operaciones, por el día no laborable a nivel local, los activos argentinos sufren las noticias que vienen desde Washington.

Las acciones y los bonos registran un mal viernes.

Los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas muestran importantes caídas este viernes 21 de noviembre, ante el rumor de una reducción en el monto del préstamo de EEUU. Sucede en un marco de poco volumen de operaciones, por el día no laborable.

Los títulos públicos exhiben una tendencia notoriamente negativa. Se destacan particularmente los descensos en el Global AL35 (-1,8%), Bonar AL29 (-1,6%) y Global GD41 (-1,4%). En este marco, el riesgo país avanza 5,5% hasta los 655 puntos básicos.

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval baja 3,6% hasta las 2.751.909,760 unidades. Medido en dólares, el referencial se hunde 6,2%, por lo cual anota su nivel más bajo desde el 28 de octubre.

En Wall Street, los ADRs también operan en "rojo". Las pérdidas más relevantes se verifican en Edenor (-5%), Grupo Supervielle (-4,9%) y BBVA (-4,4%).

Rumores negativos desde EEUU: ¿se achica el plan de rescate de Donald Trump? En la víspera, The Wall Street Journal afirmó que el salvataje de EEUU a la Argentina, impulsado por los bancos J.P. Morgan Chase, Bank of America y Citigroup, quedó por ahora en stand by. Ya no sería de u$s20.000 millones, como se había anunciado, sino de u$s5.000 millones, tal como había adelantado Ámbito esta semana.

Vale recordar que este salvataje es clave para el Gobierno de Javier Milei, en pos de su objetivo de fortalecer las expectativas, reducir el riesgo país y regresar pronto a los mercados internacionales de deuda. Luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas, el oficialismo consiguió el músculo político que buscaba para encarar su plan de reformas y profundizar su rumbo económico. Pero este último rumor vuelve a inyectar cierta incertidumbre sobre esta hoja de ruta. En otro orden, con el objetivo de aumentar la liquidez del sistema financiero, el Banco Central (BCRA) decidió el jueves volver a bajar, a partir de diciembre, los encajes obligatorios que deben cumplir los bancos. Cabe aclarar que este viernes hay negociaciones en el mercado bursátil argentino, pero no habrá liquidación. Las operaciones T+1 de este 21/11 se liquidarán el martes 25/11, según informó Byma. El lunes 24/11 no habrá ningún tipo de operación por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.