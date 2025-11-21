Llegó Wicked For Good a los cines de Argentina: cuántos millones recaudó la película original + Seguir en









La historia de las dos brujas del Mago de Oz llega a su fin y se espera que esta segunda entrega recaude millones, tal como sucedió con la primera.

La segunda entrega de la precuela del Mago de Oz llegó a los cines.

La esperada secuela "Wicked: For Good" ha aterrizado en las salas de cine argentinas este 21 de noviembre de 2025, cerrando el ciclo de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway inspirado en " El Mago de Oz". Dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, esta segunda parte promete capturar la magia y el drama que conquistaron al público global en la primera entrega.

Con proyecciones de taquilla que superan los 155 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, la película llega en un momento de alta expectativa, impulsada por el boca a boca positivo y las previsiones de romper récords como la adaptación de musical más taquillera.

La primera parte de "Wicked", estrenada en 2024, se convirtió en un fenómeno cultural y comercial, recaudando más de 758 millones de dólares a nivel mundial, lo que la posicionó como la película musical más exitosa de la historia del cine. En Argentina, el furor por la historia de las dos brujas –la incomprendida Elphaba y la carismática Glinda– generó colas en los cines y un impacto en redes sociales, con fanáticos recreando looks y canciones icónicas. Ahora, con "Wicked: For Good", se espera replicar e incluso superar ese éxito, ya que las previsiones iniciales indican un arranque fuerte con más de 20 millones de dólares sólo en preestrenos del jueves en Norteamérica

Wicked, el musical basado en la historia de El Mago de Oz A diferencia de “El Mago de Oz”, Wicked es una precuela centrada en las dos brujas del libro de L. Frank Baum: la bruja buena del Sur, Glinda, y la bruja mala del Oeste, Elphaba. Esta última nació con piel de color verde y poderes mágicos, lo que la convirtió en el foco de burlas y rechazo por parte de su familia.

Ambas brujas asistían a la universidad Shiz, en donde se conocieron y se convirtieron en rivales instantáneas. A diferencia de Elphaba, Glinda, que en aquella época se llamaba Galinda, era una de las chicas más populares. A pesar de sus grandes diferencias, pronto comenzaría a crecer una gran amistad entre ellas, hasta que sus vidas toman distintos caminos debido a diversos acontecimientos que obligaron a Elphie a aislarse.

Cuánto dinero logró recaudar Wicked Gracias a la gran popularidad de la película, “Wicked” se convirtió en el musical más taquillero de la historia y sumero a “Mamma Mia”. Tan solo en Estados Unidos, Wicked For Good: De qué trata la esperada secuela La secuela de “Wicked” está basada en el segundo acto del musical de Broadway, en el que se observa cómo continuaron las vidas de ambas brujas. Por un lado, Glinda se convirtió en la bruja buena del Sur y una de las figuras más queridas de todo Oz por enfrentarse a la bruja mala. Por otra parte, Elphaba se mantuvo aislada de todo el mundo, pero regresará a Oz para intentar limpiar su nombre y enfrentarse de una vez por todas al mismo Mago de Oz.

