El bono para jubilados de ANSES ya no alcanzará los $70.000 + Seguir en









El organismo aclaró que algunos beneficiarios no podrán obtener el monto extra completo, ya que no cumplen con un requisito fundamental.

Los jubilados de ANSES recibirán el monto extra si cobran menos que la jubilacón mínima.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó una importante modificación en la modalidad de pago del bono previsional, dirigido a jubilados y pensionados. Este se incluye en el pago de haberes mensuales, que comenzó a principios de la semana pasada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta ayuda extra se ofrece a un grupo de jubilados, con el objetivo de fortalecer los ingresos de aquellos que perciben los montos más bajos y compensar el aumento del impacto del costo de vida. Sin embargo, algunos titulares no pueden obtenerlo, debido a que no cumplen con una condición indispensable.

Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025 jubilados anses.jpg Depositphotos Este mes, las jubilaciones y pensiones de ANSES recibieron un aumento del 2,1%, correspondiente al porcentaje de inflación registrado en septiembre, como bien establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria. A partir de ello, Estos son los valores de sus haberes este mes:

Jubilación Mínima: $333.085,39

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva: $233.159,77 Por otro lado, junto con el bono de $70.000, los cobros de los beneficiarios quedaron de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $403.085,39

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva: $303.159,77 jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Por qué no reciben el bono de $70.000 El bono previsional se entrega en su totalidad solamente a aquellos jubilados y pensionados que cobren menos de $403.085,39. Sin embargo, quienes cobren más del haber mínimo, pero todavía no alcancen dicho monto únicamente con los haberes, recibirán un valor proporcional de la bonificación para cumplir con ese número.

Todos los jubilados que sobrepasen el monto mínimo con sus haberes, no podrán recibir el bono previsional. Esto implica que los que cuenten con la jubilación máxima, sólo recibirán el monto mensual. Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro la jubilación máxima A partir de la próxima semana, estas serán las fechas de cobro disponibles para los jubilados y pensionados con haberes mayores al mínimo, incluido el valor máximo, según el último número de sus DNI: DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Temas ANSES