Los dólares financieros anotan su tercera suba al hilo y el CCL supera los $1.500

Mientras el mercado de cambios oficial se encuentra cerrado, el dólar MEP y el CCL cotizan en alza, en una jornada negativa para los activos argentinos.

Los dólares financieros suben hasta casi $20 en la semana. Depositphotos

En un marco de poco volumen de operaciones los dólares financieros anotan su tercera suba consecutiva. El CCL supera los $1.500 por primera vez desde comienzos de noviembre.

Debido a que se trata de un día no laborable a nivel local, el Mercado Libre de Cambios se encuentra cerrado. Sin embargo, como sí hay operaciones en la bolsa, se encuentra activas las cotizaciones de los tipos de cambio bursátiles.

Por un lado, el dólar CCL aumenta $12,69 (+0,9%) respecto del jueves y se posiciona en los $1.504,76, máximo desde el 4 de noviembre. De este modo, la brecha con el oficial mayorista (que en la jornada previa cerró a $1.425) se ubica en el 5,6%.

Por su parte, el MEP trepa $12,26 (+0,8%) hasta los $1.465,02, por lo que la brecha avanza al 2,8%.

En términos semanales, el "contado con liqui" exhibe un incremento de $19,38 (+1,3%), mientras que el "bolsa" muestra un alza de $12,38 (+0,9%).