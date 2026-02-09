ARBA informó los vencimientos del impuesto inmobiliario: cómo pagarlo y descuentos de hasta 15%

Los contribuyentes pueden acceder a bonificaciones por el pago anual del tributo y rebajas adicionales por buen cumplimiento o si utilizan el débito automático.

ARBA ofrece distintos medios de pago para abonar el impuesto, como billeteras virtuales, débito automático o desde el homebanking.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) presentó su calendario de vencimientos para el 2026, con importantes novedades para los contribuyentes.

A partir de este nuevo cronograma, los ciudadanos deberán estar atentos a las fechas clave para cumplir con el pago del impuesto inmobiliario y evitar recargos o sanciones. Además, el organismo actualizó sus opciones digitales para consultar deudas, descargar boletas y pagar desde el celular o la computadora, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Entre las principales medidas, la entidad ofrecerá bonificaciones de hasta el 15% para quienes opten por el abono anual y otras rebajas para quienes se adhieran al débito automático . A continuación, conocé los detalles.

Los plazos del calendario de vencimientos para 2026 están organizados según el tipo de impuesto (Automotores e Inmobiliarios) con posibilidad de optar por un pago anual

El primero corresponde a los inmuebles urbanos, tanto edificados como baldíos. Según informó ARBA, la fecha límite para abonar la cuota, o el abono de todo el año, es el 19 de febrero .

En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, la primera y el pago anual están previsto para el 17 de marzo, mientras que el resto de las cuotas se distribuyen a lo largo del año para facilitar el cumplimiento.

Calendario de vencimientos de ARBA

Cómo pagar el impuesto inmobiliario de ARBA

Para descargar la boleta, tenés que ingresar al sitio de ARBA (o a su app oficial), seleccionar la opción de trámites online y cargar el número de partida, que identifica a cada inmueble. Una vez dentro, el sistema permite consultar el estado de deuda, ver los vencimientos y generar la factura correspondiente.

En cuanto a los medios de pago, el organismo ofrece varias alternativas, como homebanking, billeteras virtuales, la generación de un código de pago electrónico, un código QR que figura en la liquidación o la adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta.

Una vez confirmado el pago, el sistema emite un comprobante digital que puede descargarse o recibirse por correo electrónico, con acreditación casi inmediata.

ARBA Impuesto Inmobiliario Urbano.jpeg

Cómo acceder a un 15% de descuento

Durante este ciclo, ARCA ofrece un 15% de descuento para quienes opten por el pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario.

Para acceder a este beneficio, es fundamental no registrar deudas exigibles de períodos anteriores. Si el inmueble está al día, el descuento se aplica directamente sobre el monto total del tributo.

Además, se suma una bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplica sobre cada cuota para quienes abonan en término y no presentan atrasos. Este beneficio es compatible con todos los medios de pago, incluido el débito automático, (que suma un 10% de ahorro adicional) y se renueva mientras el contribuyente mantenga su situación regularizada.