Aumento de colectivos: el Gobierno abre la consulta ciudadana por la suba del boleto

La propuesta oficial prevé dos tramos de aumento desde febrero y marzo para los colectivos nacionales.

La Secretaría de Transporte abrió una consulta ciudadana para definir los nuevos cuadros tarifarios de los colectivos de jurisdicción nacional. Mariano Fuchila

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía propuso una actualización de las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional, que comenzaría a regir desde el 17 de febrero y tendría una segunda etapa el 16 de marzo, tras un proceso de consulta pública abierto a la ciudadanía.

La medida fue presentada oficialmente como parte de una política orientada a mejorar la competitividad del sector automotor y actualizar los valores del transporte público de pasajeros. Para ello, el Gobierno dio inicio a la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo gratuito que estará disponible durante tres días hábiles para todas las personas interesadas.

La consulta pública se puede realizar de manera digital a través del sitio oficial habilitado por el Estado nacional (https://consultapublica.argentina.gob.ar/401). Su inicio es a partir de las 12:00. Una vez finalizado ese proceso, y de no mediar cambios, los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a aplicarse de forma escalonada en los servicios alcanzados por la medida.

sube aumento.jpg El Gobierno propuso dos tramos de aumento del boleto, con subas previstas para febrero y marzo tras el proceso de participación ciudadana. Argentina.Gob. Los nuevos cuadros tarifarios desde el 17 de febrero De acuerdo con la propuesta oficial, los valores del boleto de los colectivos de jurisdicción nacional quedarán establecidos de la siguiente manera según la distancia recorrida:

De 0 a 3 kilómetros : el boleto costará $650 con SUBE nominalizada y $1.033,50 con SUBE sin registrar.

: el boleto costará $650 con SUBE nominalizada y $1.033,50 con SUBE sin registrar. De 3 a 6 kilómetros : la tarifa será de $724,09 con SUBE nominalizada y $1.151,30 sin nominar.

: la tarifa será de $724,09 con SUBE nominalizada y $1.151,30 sin nominar. De 6 a 12 kilómetros : el valor ascenderá a $779,87 con SUBE registrada y $1.239,99 sin nominar.

: el valor ascenderá a $779,87 con SUBE registrada y $1.239,99 sin nominar. De 12 a 27 kilómetros : el pasaje costará $835,71 con SUBE nominalizada y $1.328,78 sin nominar.

: el pasaje costará $835,71 con SUBE nominalizada y $1.328,78 sin nominar. Más de 27 kilómetros: la tarifa alcanzará los $891,16 con SUBE registrada y $1.416,94 sin nominar. Los valores que regirían desde el 16 de marzo En una segunda etapa, prevista para mediados de marzo, el esquema tarifario volverá a modificarse y los precios quedarán definidos de la siguiente forma:

De 0 a 3 kilómetros : el boleto mínimo pasará a $700 con SUBE nominalizada y $1.113 con SUBE sin nominar.

: el boleto mínimo pasará a $700 con SUBE nominalizada y $1.113 con SUBE sin nominar. De 3 a 6 kilómetros : el valor será de $779,78 con SUBE registrada y $1.239,85 sin nominar.

: el valor será de $779,78 con SUBE registrada y $1.239,85 sin nominar. De 6 a 12 kilómetros : la tarifa ascenderá a $839,86 con SUBE nominalizada y $1.335,38 sin nominar.

: la tarifa ascenderá a $839,86 con SUBE nominalizada y $1.335,38 sin nominar. De 12 a 27 kilómetros : el pasaje costará $899,99 con SUBE registrada y $1.430,98 sin nominar.

: el pasaje costará $899,99 con SUBE registrada y $1.430,98 sin nominar. Más de 27 kilómetros: los trayectos superiores a esa distancia tendrán un valor de $959,71 con SUBE nominalizada y $1.525,94 sin nominar. colectivo El boleto mínimo de los colectivos nacionales podría subir primero a $650 y luego a $700, según la propuesta oficial. Líneas alcanzadas y beneficios vigentes La actualización tarifaria impacta en 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que atraviesan más de una jurisdicción, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. Desde el Gobierno aclararon que continuarán vigentes los descuentos por Tarifa Social, que implican una reducción del 55% en el valor del boleto para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y personal de trabajo doméstico, entre otros grupos. También se mantendrá el sistema Red SUBE, que permite descuentos por combinaciones entre distintos medios de transporte en el Área Metropolitana.

