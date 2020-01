A partir del viernes volverán a expedir certificados catastrales en Provincia: ¿qué pasará con los inmuebles?

El director de ARBA, Cristian Girard, firmó la normativa para brindar dar más certidumbre. Esa resolución establece que a partir del 1 de febrero de 2020 se podrá acceder a los certificados y que los documentos ya otorgados extenderán su validez hasta el 28 de febrero.

Para los próximos días se espera que Catastro de Provincia comience a funcionar normalmente, ya que cualquier operación con escritura que se haya negociado a partir del primer día del 2020 hoy no se puede concretar. “Hay personas con créditos hipotecarios que tienen fecha de vencimiento inamovible en marzo, pero sus trámites no pueden avanzar porque Catastro no está emitiendo certificados”, aseguró una fuente del mercado inmobiliario a Ámbito.