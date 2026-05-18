Plazo fijo: así abren la semana los principales bancos hoy, lunes 18 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades ajustaron retornos para depósitos en pesos mientras el mercado sigue atento a inflación, dólar y decisiones del Central.

Las tasas del plazo fijo se mantienen estables pero con poco rendimiento. Depositphotos

El arranque de la semana encuentra a los bancos argentinos con nuevas tasas para depósitos a plazo fijo en pesos, en un escenario donde los ahorristas siguen haciendo cuentas finas para intentar no perder frente a la inflación. Aunque el instrumento continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan mantenerse en moneda local, los rendimientos muestran diferencias importantes entre entidades.

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Tras los cambios implementados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los últimos meses, cada banco quedó habilitado para definir sus propias tasas. Eso generó un mapa bastante heterogéneo: mientras algunas entidades privadas intentan captar clientes con porcentajes más altos, otras mantienen rendimientos más moderados.

plazo fijo inversiones Depositphotos

La foto del mercado financiero argentino sigue siendo cambiante. La desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses modificó parte de las expectativas, aunque todavía persiste cautela entre los pequeños ahorristas. En ese contexto, el plazo fijo tradicional conserva atractivo para perfiles conservadores, especialmente entre quienes priorizan previsibilidad antes que riesgo.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 19 de mayo Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, las principales entidades financieras ofrecen este lunes tasas nominales anuales que se mueven en una franja amplia para colocaciones a 30 días.

plazo fijo Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este lunes 18 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Macro : 18%

: 18% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Ciudad: 17%

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