ARBA agiliza las devoluciones de Ingresos Brutos con compensaciones automáticas

El organismo incorporó el Sistema Único de Compensación al trámite digital de demandas de repetición de Ingresos Brutos. Las devoluciones de hasta $3,5 millones podrán resolverse en 72 horas y acreditarse directamente en cuentas bancarias declaradas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó este jueves una serie de cambios en los procedimientos digitales para tramitar demandas de repetición tributaria y habilitó un esquema de compensación automática de saldos para contribuyentes de Ingresos Brutos .

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del distrito mediante la Resolución Normativa 16/2026 , firmada por el director ejecutivo de ARBA , Cristian Girard .

Según explicó el organismo en los fundamentos de la medida, se incorporó el Sistema Único de Compensación al Sistema Único de Demandas (SUD) respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos , una modificación que apunta a agilizar el proceso y mejorar la experiencia de los contribuyentes.

Desde ARBA señalaron que, en los casos en los que corresponda aplicar compensaciones y se superen los controles previstos por el sistema, el procedimiento será automático, online y alcanzará a todas las obligaciones del contribuyente .

Además, remarcaron que las demandas por montos de hasta $3,5 millones continuarán resolviéndose en un plazo de 72 horas y que, si el contribuyente tiene una CBU declarada, el saldo será acreditado directamente en su cuenta bancaria.

Esta medida forma parte de las acciones que se adoptaron desde la asunción del gobernador Axel Kicillof para reducir la acumulación de los saldos a favor. En ese sentido, Girard explicó tiempo atrás que -según datos oficiales- el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, lo que significó una liberación de aproximadamente un billón de pesos en capital de trabajo para las empresas bonaerenses. “Pudimos devolver al sector privado aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo”, aseguró.

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La resolución modifica las normativas 59/2020 y 28/2023 e incorpora nuevos controles automáticos dentro del SUD, plataforma a través de la cual deberán tramitarse los reclamos.

Entre las condiciones que verificará el sistema figuran que el contribuyente no tenga fiscalizaciones en curso, que no registre deudas judiciales o quiebras y que haya presentado todas las declaraciones juradas correspondientes.

El procedimiento abreviado solo podrá utilizarse cuando el saldo a favor reclamado no supere los $3,5 millones, una vez realizadas las compensaciones automáticas previstas.

La normativa también establece controles sobre diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación.

En paralelo, ARBA incorporó un nuevo esquema digital para compensar automáticamente créditos fiscales con deudas registradas por los contribuyentes. El sistema mostrará las obligaciones alcanzadas y el orden en que se realizará la compensación, que deberá ser aceptada por el usuario con carácter de declaración jurada.

Una vez validado el trámite, la aplicación registrará la compensación “en forma automática e inmediata” y emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas y los importes aplicados.

La resolución también habilita que documentación adicional pueda presentarse digitalmente a través del sistema SIRyC y actualiza los mecanismos para devoluciones o acreditaciones de importes reconocidos a favor de contribuyentes.