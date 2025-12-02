ARCA actualiza impuestos internos y cambia el precio de los 0 km: qué autos bajan de valor y cuánto + Seguir en









El ajuste sobre vehículos puede generar una disminución de valores para los automóviles recién salidos de fábrica, aunque factores como la devaluación del peso podrían moderar este impacto.

ARCA estableció una nueva escala de impuestos internos en vehículos 0km Depositphotos

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado a conocer la nueva escala de impuestos internos aplicables a vehículos automotores, tanto para el transporte de personas como para motocicletas, velocípedos y vehículos preparados para acampar. Este ajuste, que afecta principalmente a los precios de los autos 0km, ha causado revuelo en el mercado, especialmente por la posible variación de precios que podría generarse en las próximas semanas.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que hasta el 30 de noviembre de 2025, los automóviles cuyo precio de fábrica era igual o superior a $63.166.936,50 (sin IVA) debían abonar un 18% de impuestos internos. Este porcentaje afectaba el precio de venta final, incrementando el costo al público, que podía llegar hasta $85.600.000 para los modelos más caros.

De cuánto será el ajuste de impuestos en los vehículos Con la actualización oficial de ARCA, a partir del 1 de diciembre de 2025, el umbral a partir del cual los vehículos son gravados por impuestos internos se elevó a $74.314.009,43. Esto implica que los autos con precios de venta hasta $102.600.000 ahora quedan exentos de este impuesto. Esta modificación representa un ajuste del 17,65% en el umbral, lo que podría provocar una reducción significativa en los precios de los modelos afectados.

Según Domínguez, algunos autos que previamente estaban gravados por impuestos internos ahora podrán comercializarse sin este costo adicional, lo que podría bajar el precio final en hasta $16.300.000, dependiendo de la marca y el modelo. El tributarista detalló que, si las terminales mantienen el precio neto de los vehículos y conservan el mismo margen bruto para los concesionarios, la reducción en el precio final podría ser de hasta $16.311.923, lo que representa una baja aproximada del 13,71% en el precio total.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Con la actualización oficial de ARCA, a partir del 1 de diciembre de 2025, el umbral a partir del cual los vehículos son gravados por impuestos internos se elevó a $74.314.009,43. Mariano Fuchila Sin embargo, Domínguez también señaló que la devaluación del peso en los últimos meses podría limitar el alcance de esta reducción, ya que algunas terminales ya habían evitado subir los precios de ciertos modelos para no caer nuevamente bajo el umbral del impuesto. Esta situación podría hacer que, en lugar de disminuir los precios, las marcas opten por compensar la pérdida con aumentos más moderados, o incluso no bajar los precios en absoluto.

Por lo tanto, aunque la nueva escala de impuestos internos podría resultar en una disminución en los precios de los vehículos 0 km, la magnitud de esta baja dependerá de factores como la estrategia comercial de cada marca y la evolución del tipo de cambio. Así, los consumidores podrían ver descuentos significativos, pero también es posible que algunos autos no experimenten una reducción tan marcada en su precio final.

