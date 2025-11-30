Con un mercado aún condicionado por la incertidumbre política y la estacionalidad típica de fin de año, el mes dejó un retroceso en los patentamientos pero también varias sorpresas.

El ranking de los 10 autos 0km tuvo sorpresas en las ventas de noviembre

Las patentamientos de noviembre mostraron un freno en el ritmo que venía manteniendo el mercado automotor. De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA ), se inscribieron 34.905 unidades, un volumen influido tanto por el clima económico y político de las últimas semanas como por la baja actividad típica de esta parte del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aun así, el balance general sigue siendo sólido: entre enero y noviembre se alcanzaron 587.666 unidades, casi un 50% por encima del mismo período de 2024. Con ese impulso, el sector se encamina a cerrar el 2025 por arriba de las 600.000 ventas, un número impensado meses atrás.

En ese marco, noviembre dejó movimientos interesantes en el ranking de modelos más elegidos por los argentinos.

La pickup volvió a encabezar el mercado con 1.831 unidades , y un acumulado anual de 28.959 , lo que representa una mejora del 5,7% frente al año pasado.

Nueva Hilux SRX (2).jpg

2. Peugeot 208

El hatch de producción nacional colocó 1.343 unidades y suma 28.251 en el año. Aun así, retrocedió 1%, siendo el único del top 10 con baja anual.

Peugeot 208 Allure AT.jpg Autotest

3. Volkswagen Tera

La sorpresa del mes. Con 1.327 ventas en noviembre y 3.909 desde su lanzamiento en agosto, el Tera se metió entre los preferidos en tiempo récord.

tera

4. Fiat Cronos

Otro clásico del ranking: 1.261 unidades en noviembre y 29.138 entre enero y noviembre. Creció 6,9% en el año.

cronos.png

5. Toyota Yaris

Uno de los grandes ganadores de 2025. Con 1.256 unidades en el mes y 29.551 en el acumulado, es el auto más vendido del año, con un salto del 49,9%.

yaris

6. Ford Ranger

La pickup de Ford registró 1.215 ventas y suma 23.969 en el año, lo que marca un alza del 10,8%.

ranger.jpg

7. Ford Territory

El SUV mediano continúa en expansión: 1.065 ventas en noviembre y 13.241 en el acumulado, con un explosivo 132,6% de crecimiento.

territory.jpg

8. Volkswagen Polo

El hatch compacto logró 977 unidades en el mes y 20.506 en el año. Avanza 36,9% respecto del ciclo anterior.

Volkswagen Polo.jpg

9. Volkswagen Amarok

La pickup de VW cerró noviembre con 916 unidades, y 22.959 en el año, una mejora del 30,7%.

Amarok.png

10. Chevrolet Tracker

El SUV chico de Chevrolet completó el top con 907 ventas y 17.026 acumuladas, marcando un fuerte incremento del 67,2%.

chevrolet-tracker-2025.webp

Las marcas que lideraron noviembre

La competencia entre fabricantes también dejó movimientos. Volkswagen fue la automotriz más vendida del mes con 5.063 unidades, superando a Toyota (4.474) y a Fiat (3.654). Completan el top 10: Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroën (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).

Entre las que más crecen aparecen las firmas chinas, como Baic, Jetour y JAC, que cerrarán el año con saltos cercanos al 600%. En el caso de Chevrolet, la marca exhibe uno de los mejores desempeños del mercado con un incremento del 100% en lo que va de 2025.