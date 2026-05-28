Oficializan ingreso al RIGI de proyecto minero en Mendoza por u$s613 millones

El Ministerio de Economía autorizó el ingreso del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa prevé una inversión de más de u$s613 millones para desarrollar una mina de cobre y oro en Uspallata.

El proyecto quedó encuadrado dentro del sector “Minería”, en el subsector correspondiente a minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, excluidos potasio y litio.

El Gobierno oficializó el ingreso del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con una inversión prevista de u$s613,4 millones destinada al desarrollo de una mina de cobre y oro en la provincia de Mendoza.

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La medida fue oficializada a través de la resolución 801/2026 del Ministerio de Economía , publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

El proyecto pertenece a Minera San Jorge SA (MSJSA) y se desarrollará sobre el yacimiento “San Jorge”, ubicado en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras, en la precordillera mendocina. La iniciativa contempla la construcción y operación de una mina a cielo abierto y de una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional.

Según pudo saber Energy Report, PSJ Cobre Mendocino había anunciado su solicitud de incorporación al RIGI por u$s630 millones para producir 40.000 toneladas de cobre por año. "Ese monto es la inversión inicial del proyecto y construcción. Los u$s891 millones corresponden a la inversión total del proyecto incluido mantenimiento y cierre de la mina" , aclararon. Finalmente y tras ajustes de cálculos, la aprobación del RIGI se emitió por u$s613,4 millones.

Según detalla la resolución, el emprendimiento tendrá una capacidad estimada de procesamiento de 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

El proyecto quedó encuadrado dentro del sector “Minería”, en el subsector correspondiente a minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, excluidos potasio y litio.

Cuántos dólares ingresarán por este RIGI

De acuerdo con la presentación realizada por la empresa, la etapa de construcción comenzaría en junio de 2027 y el inicio de operaciones está previsto para enero de 2029.

Además, la compañía informó que durante los dos primeros años deberá acreditar inversiones por más de u$s188,5 millones, equivalentes al 40% del monto mínimo exigido por el régimen.

La resolución también fijó como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido el 1 de septiembre de 2028.

Entre los fundamentos de la aprobación, el Ministerio de Economía destacó que el proyecto cumple con los requisitos y objetivos establecidos por el RIGI, creado por la ley 27.742 para promover grandes inversiones nacionales y extranjeras mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios.

La empresa presentó además un plan de desarrollo de proveedores locales, en el que indicó que el 27% de las compras vinculadas a bienes, obras e infraestructura durante las etapas de construcción y operación serán realizadas a proveedores nacionales, porcentaje superior al mínimo exigido por la normativa.

Qué minerales producirá San Jorge en Mendoza

La iniciativa prevé también la recuperación de oro como subproducto de la explotación de cobre y contempla exportaciones con cronograma proyectado hasta el final de la vida útil del yacimiento.

En el expediente, la compañía sostuvo que el proyecto no generará distorsiones en el mercado local y acompañó estudios de factibilidad técnica, económica y financiera, junto con matrices de riesgo y planes de mitigación.

Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue notificado sobre los aspectos cambiarios de la iniciativa y concluyó que no tenía observaciones que formular respecto del proyecto.

La resolución instruyó además a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que genere una CUIT especial para el vehículo del proyecto y aplique los beneficios tributarios y aduaneros previstos en el régimen.

Asimismo, el BCRA deberá implementar los incentivos cambiarios contemplados en el capítulo V del título VII de la ley 27.742 para el proyecto “PSJ Cobre Mendocino”.

La adhesión formal al RIGI fue considerada efectiva desde el 13 de mayo de 2026, fecha en la que la empresa completó la presentación de toda la documentación requerida por las autoridades.