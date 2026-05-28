SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de mayo 2026 - 09:41

"El Día de la Revelación": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Steven Spielberg

La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

La cinta llega a los cines el 11 de junio.&nbsp;

La cinta llega a los cines el 11 de junio. 

Cada vez falta menos para el estreno de El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg y a menos de dos semanas de su llegada a los cines se conocieron las primeras reacciones de quienes ya la vieron.

El reconocido director desarrolló la historia de ciencia ficción con el guionista David Koepp, quien previamente colaboró con el director como guionista en Jurassic Park, Jurassic Park: El mundo perdido, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

Informate más

La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

Qué dicen las primeras reacciones sobre El Día de la Revelación

Si bien la cinta llega a los cines el 11 de junio, en las últimas horas se conocieron las primeras reacciones de parte de medios y periodistas especializados que ya tuvieron la oportunidad de verla. Algunos elogian la actuación de Emily Blunt y la declaran "la mejor película de Spielberg en 20 años".

Bill Bria, de SlashFilm, la califica de "fascinante" y "la película más extraña que Spielberg haya hecho jamás (en un buen sentido)". Además afirma que es "la mejor banda sonora de John Williams en años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/billbria/status/2059666001881682030?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2059666001881682030%7Ctwgr%5E06ff2ff7c1895c9e105014f6284b0e2ed14cb977%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2026%2F05%2Fdisclosure-day-first-reactions-reviews-1236928672%2F&partner=&hide_thread=false

Drew Taylor, de The Wrap, destaca a Emily Blunt, al igual que muchos otros, calificando su actuación de "asombrosa". "Emocionante, divertida, profundamente emotiva e impecablemente actuada", aseguró Taylor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrewTailored/status/2059667805512118531?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2059667805512118531%7Ctwgr%5E06ff2ff7c1895c9e105014f6284b0e2ed14cb977%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2026%2F05%2Fdisclosure-day-first-reactions-reviews-1236928672%2F&partner=&hide_thread=false

Stephen Weintraub, editor jefe de Collider se sumó a los elogios para Blunt y su actuación: "Lo único que diré: Emily Blunt es increíble".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colliderfrosty/status/2059680494816788810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2059680494816788810%7Ctwgr%5E06ff2ff7c1895c9e105014f6284b0e2ed14cb977%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2026%2F05%2Fdisclosure-day-first-reactions-reviews-1236928672%2F&partner=&hide_thread=false

Jim Hemphill, de Indiewire, califica la película como "Spielberg de primer nivel" antes de añadir: "Desde el principio, Spielberg lanza un desafío y te recuerda que él hace esto mejor que nadie en la historia del cine".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimmyHemphill/status/2059665998392041717?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2059665998392041717%7Ctwgr%5E06ff2ff7c1895c9e105014f6284b0e2ed14cb977%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2026%2F05%2Fdisclosure-day-first-reactions-reviews-1236928672%2F&partner=&hide_thread=false

Tráiler final de El Día de la Revelación

Junto con la liberación de las primeras reacciones, Universal lanzó lo que parece ser el tráiler final de la película, que incluye fragmentos de Spielberg comentando sobre su nuevo filme. En uno de ellos, afirma: "Ahora estoy mucho más inclinado que cuando hice Encuentros Cercanos del Tercer Tipo a decir que no somos la única vida inteligente en el universo".

Embed - El Día de la Revelación | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

El Día de la Revelación llega a los cines el 11 de junio de 2026. La película está producida por Spielberg junto a Kristie Macosko Krieger en Amblin Entertainment.

Te puede interesar

Otras noticias