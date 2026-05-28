Cada vez falta menos para el estreno de El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg y a menos de dos semanas de su llegada a los cines se conocieron las primeras reacciones de quienes ya la vieron.
"El Día de la Revelación": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Steven Spielberg
La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.
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El reconocido director desarrolló la historia de ciencia ficción con el guionista David Koepp, quien previamente colaboró con el director como guionista en Jurassic Park, Jurassic Park: El mundo perdido, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.
La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.
Qué dicen las primeras reacciones sobre El Día de la Revelación
Si bien la cinta llega a los cines el 11 de junio, en las últimas horas se conocieron las primeras reacciones de parte de medios y periodistas especializados que ya tuvieron la oportunidad de verla. Algunos elogian la actuación de Emily Blunt y la declaran "la mejor película de Spielberg en 20 años".
Bill Bria, de SlashFilm, la califica de "fascinante" y "la película más extraña que Spielberg haya hecho jamás (en un buen sentido)". Además afirma que es "la mejor banda sonora de John Williams en años".
Drew Taylor, de The Wrap, destaca a Emily Blunt, al igual que muchos otros, calificando su actuación de "asombrosa". "Emocionante, divertida, profundamente emotiva e impecablemente actuada", aseguró Taylor.
Stephen Weintraub, editor jefe de Collider se sumó a los elogios para Blunt y su actuación: "Lo único que diré: Emily Blunt es increíble".
Jim Hemphill, de Indiewire, califica la película como "Spielberg de primer nivel" antes de añadir: "Desde el principio, Spielberg lanza un desafío y te recuerda que él hace esto mejor que nadie en la historia del cine".
Tráiler final de El Día de la Revelación
Junto con la liberación de las primeras reacciones, Universal lanzó lo que parece ser el tráiler final de la película, que incluye fragmentos de Spielberg comentando sobre su nuevo filme. En uno de ellos, afirma: "Ahora estoy mucho más inclinado que cuando hice Encuentros Cercanos del Tercer Tipo a decir que no somos la única vida inteligente en el universo".
El Día de la Revelación llega a los cines el 11 de junio de 2026. La película está producida por Spielberg junto a Kristie Macosko Krieger en Amblin Entertainment.
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