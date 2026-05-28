La selección de Alemania le pidió a sus jugadores evitar declaraciones políticas durante el Mundial 2026

Rudi Völler aseguró que los futbolistas son libres de expresarse, pero pidió mantener separados el deporte y la política durante el torneo.

Rudi Völler les pidió este miércoles a los jugadores de la selección de Alemania que eviten realizar declaraciones políticas durante el Mundial 2026 , en medio de los debates que rodean a la competencia. El dirigente sostuvo que los futbolistas son libres de expresarse, aunque remarcó que el foco debe estar puesto en el fútbol y no en cuestiones externas al torneo.

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El director de la selección alemana habló desde la concentración del equipo en el norte de Baviera y explicó que el plantel no tiene prohibiciones para opinar sobre temas políticos. Sin embargo, consideró que lo ideal es que esas discusiones no formen parte del campeonato que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

Völler también confirmó que, a diferencia de lo ocurrido antes del Mundial de Catar 2022 , la federación alemana no organizará una preparación especial con los jugadores para abordar temas vinculados a los medios de comunicación y cuestiones políticas.

“Si alguien desea hacerlo, es libre de hacerlo antes del torneo”, dijo Völler sobre la posibilidad de que los jugadores hagan declaraciones políticas. “Pero si no ocurrió hasta este momento, en general no debería empezar a suceder ahora”.

El exfutbolista de 66 años remarcó que los integrantes del plantel ya conocen el contexto que rodea a este tipo de competencias internacionales y recordó que varios jugadores actuales también estuvieron presentes en Catar hace cuatro años.

Alemania busca evitar una situación similar a la de Qatar 2022

Las declaraciones de Völler se relacionan directamente con lo sucedido en el Mundial disputado en Catar, donde la selección alemana quedó envuelta en una fuerte polémica por los debates sobre símbolos políticos y derechos humanos.

Antes de su debut frente a Japón, los futbolistas alemanes se taparon la boca en la foto oficial del equipo, un gesto que generó repercusión internacional. Algunos analistas y comentaristas deportivos señalaron posteriormente que el foco puesto en la política pudo haber influido en el bajo rendimiento futbolístico del seleccionado durante aquella Copa del Mundo.

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“Cada jugador es plenamente consciente de la situación. Una parte importante del actual plantel también formó parte del equipo que fue a Catar hace cuatro años”, recalcó Völler.

El dirigente insistió en que la prensa tiene libertad para abordar esos temas, aunque aclaró que el equipo nacional no intentará instalar debates políticos durante la competencia.

“Ustedes (los medios) son libres de hacerlo. No estamos imponiendo ninguna ley del silencio”, afirmó.

El objetivo de Alemania está puesto en el Mundial 2026

Völler, campeón del mundo con Alemania en Italia 1990, también relativizó el impacto que pueden tener las acciones políticas realizadas por deportistas en eventos internacionales.

Como ejemplo, recordó el boicot impulsado por Estados Unidos y otros países occidentales a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, y sugirió que esas decisiones suelen tener un efecto limitado.

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“Haríamos bien en simplemente esperar con ilusión el Mundial. A pesar de todas las circunstancias desagradables que puedan rodearlo, debemos intentar jugar un fútbol atractivo y entusiasmar a los aficionados”, subrayó.

Mientras tanto, Alemania continuará con su preparación de cara al Mundial y este domingo disputará un amistoso frente a Finlandia en la ciudad de Maguncia, en lo que será su último encuentro en casa antes del inicio del torneo.