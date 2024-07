Las definiciones de Luis Caputo: dólar, cepo, FMI, inflación y tarifas

"Ya empieza a verse signos de recuperación. Yo me reúno mucho con las diferentes cámaras y todos me dicen que ya ven claros indicios de recuperación . Los economistas siempre decimos que los números son manipulables depende contra qué lo compares. Si mirás junio, dicen que fue un mes malo respecto a la recuperación, pero tuvo 6 días hábiles menos. La industria automotriz, por ejemplo, creció 18% con respecto a mayo. Es un número fuerte".

"No me gustaría decir si vamos a una V o a una recuperación más lenta, pero están dadas las condiciones para que la recuperación se acelere. Depende de que nosotros podamos convencer más al empresariado y a la gente de que ya están dadas las condiciones para que se animen. Ahí es donde a Argentina su pasado le juega en contra. Hoy la situación es atípica por varias razones: estamos en superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, emisión cero. Y estamos así por decisión propia, eso es una diferencia no menor. Si nosotros nos remontamos a los últimos 30 años, te vas a acordar de los primeros años de la convertibilidad y en la salida de la convertibilidad, pero fueron situaciones a las que llegamos producto de haber caído en una crisis. No por una decisión política de decir 'hay que cambiar'. Hoy la gente votó y quiere este cambio".

Caputo CAMARCO.jpg Luis Caputo: "Estamos así por decisión propia".

Mea culpa por la conferencia con Bausilli

"Es difícil de transmitir. Siempre mirando para adentro, puede ser que no lo hayamos comunicado tan bien. Ni yo ni Santiago somos especialistas en comunicación y no logramos transmitir el mensaje correctamente. Lo que se anunció, dada la historia argentina, no se necesita ser economista para darse cuenta la potencia que tiene".

"Decir que no vas a emitir más, es imposible que alguien lo pueda tomar mal. ¿Por qué el mercado no lo tomó bien? Los mercados no son lineales. La falta de credibilidad del país. Siempre digo que es mucho más difícil ser ministro de Economía o presidente de BCRA en Argentina que en un país desarrollado. Cuando nosotros anunciamos déficit 0 la reacción del mercado fue la misma. El dólar se fue de 1100 a 1300".

Salida del Cepo

"Lo dijo siempre el presidente con respecto a los PUTS. Hay mucha gente que opina y opina livianamente. Lo que pasó ese día, que el presidente ya lo había prevenido en sus discursos, prueba justamente que más importante que salir rápido del cepo es salir bien. Una cosa de un solo banco generó el ruido que generó, y era el 10% de los PUTS".

"Rescato dos cosas positivas: una demuestra que cuando vos tenés orden macroeconómico, no te termina afectando. Fijate que hubo un movimiento en el mercado, las acciones cayeron y en 3 días lo recuperaron. Son cosas que podés hacer cuando tenés orden macroeconómico. La otra cosa buena es que generó conciencia entre los bancos y va a terminar teniendo una consecuencia positiva y es que vamos a desactivar la bomba de los PUTS que sumaban $18 billones y medio".

"No vamos a devaluar"

"Nosotros venimos a cambiar esa conducta de creer que se gana competitividad devaluando. Eso es lo que ha hecho Argentina toda la vida y así le fue. No vamos a devaluar. Los que dicen que vamos a devaluar son los mismos que lo vienen diciendo desde que asumimos. La economía es una de las pocas profesiones donde uno puede errarle y seguir hablando con autoridad. Pueden decir cualquier cosa y arrancan siempre de cero, con la misma autoridad. Los mismos que cuando anunciamos el plan decían que la inflación iba a ser de 30 y 20, que después no podía bajar de 10, que el piso es 7".

luis caputo en iaef 3.jpg Caputo: "Venimos a cambiar esa conducta de creer que se gana competitividad devaluando". @IAEF_oficial

Inflación

"Espero que de por abajo de cinco, esa es la expectativa. El índice general y la inflación núcleo, porque recordemos que hubo suba de tarifas, creo que debería empezar con tres".